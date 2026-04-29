قیمت سبزیجات برگی و غیر برگی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع سبزیجات برگی و غیر برگی به شرح زیر اعلام شد:

بادمجان گلخانه ای کیلویی ۶۰ هزار تومان

بادمجان قلمی کیلویی ۳۸ هزار تومان

بادمجان دلمه کیلویی ۳۳ هزار تومان

باقلا سبز کیلویی ۳۰ هزار تومان

باقلا سبز پاک کرده کیلویی ۲۲۰ هزار تومان

برگ مو کیلویی ۱۳۰ هزار تومان

پیاز سفید کیلویی ۲۹ هزار تومان

پیاز زرد کیلویی ۲۸ هزار تومان

پیاز قرمز کیلویی ۲۹ هزار تومان

انواع پیاز ریز کیلویی ۱۲ هزار تومان

تره فرنگی کیلویی ۳۵ هزار تومان

خیار رسمی کیلویی ۳۹ هزار تومان

خیار سالادی کیلویی ۲۰ هزار تومان

خیار رویال کیلویی ۳۰ هزار تومان

خیار کوتاه بذر اصفهانی کیلویی ۴۹ هزار تومان

خیار گلخانه ای کیلویی ۴۹ هزار تومان

ذرت شیرین کیلویی ۹۰ هزار تومان

زنجبیل تازه کیلویی ۴۲۰ هزار تومان

ریواس کیلویی ۱۳۰ هزار تومان

سبزی پاک کرده کیلویی ۹۶ هزار تومان

سبزی پاک کرده و خرد شده کیلویی ۹۸ هزار تومان

انواع سبزی جور کیلویی ۶۲ هزار تومان

سبزی خوردن و انواع سبزی پاک کرده بسته بندی ۳۰۰ گرمی ۹۲ هزار تومان

سبزی خوردن و انواع سبزی پاک کرده بسته ۲۰۰ گرمی ۷۹ هزار تومان

سبزی دسته ای کوچک جور هر دسته ۷ هزار و ۹۰۰ تومان

سیب زمینی نو کیلویی ۴۸ هزار تومان

سیب زمینی ریز کیلویی ۲۹ هزار تومان

سیر تازه با برگ کیلویی ۵۰ هزار تومان

سیر تازه بدون برگ کیلویی ۱۳۵ هزار تومان

سیر خشک کیلویی ۲۵۰ هزار تومان

فلفل دلمه رنگی کیلویی ۴۷ هزار تومان

فلفل دلمه سبز کیلویی ۵۰ هزار تومان

فلفل کاپی و شمشیری کیلویی ۷۵ هزار تومان

فلفل ریز تند کبابی کیلویی ۵۷ هزار تومان

کاهو پیچ کیلویی ۵۷ هزار تومان

کاهو رسمی پاک کرده کیلویی ۶۰ هزار تومان

کاهو فرانسوی هر بسته ۴۰ هزار تومان

کدو مسمایی کیلویی ۵۵ هزار تومان

کرفس کیلویی ۴۳ هزار تومان

کلم (کاهو چینی) کیلویی ۲۵ هزار تومان

کلم بروکلی کیلویی ۴۵ هزار تومان

کلم سفید کیلویی ۲۱ هزار تومان

کلم قرمز کیلویی ۲۱ هزار تومان

گل کلم کیلویی ۳۵ هزار تومان

کنگر پاک شده کیلویی ۱۶۰ هزار تومان

گوجه فرنگی گلخانه ای کیلویی ۶۵ هزار تومان

گوجه فرنگی بوته رس کیلویی ۵۸ هزار تومان

گوجه فرنگی خوشه‌ای کیلویی ۶۰ هزار تومان

گوجه فرنگی گیلاسی بسته ۳۰۰ گرمی ۶۵ هزار تومان

گوجه فرنگی گیلاسی ریز فله کیلویی ۷۵ هزار تومان

لوبیا سبز قیطونی کیلویی ۹۲ هزار تومان

انواع لیمو ترش کیلویی ۲۴۵ هزار تومان

نارنج کیلویی ۵۵ هزار تومان

نخود فرنگی کیلویی ۷۵ هزار تومان

نخود فرنگی پاک کرده کیلویی ۲۳۵ هزار تومان

هویج فرنگی و ایرانی کیلویی ۲۸ هزار تومان