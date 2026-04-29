خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: بعدازظهر چهارشنبه، خیابان‌های لرستان به تپنده‌ترین نقطه تبدیل شد. رزمایش سراسری «جان فدا برای ایران امام رضایی» که همزمان با سراسر کشور در ۱۱ شهرستان استان در حال برگزاری است، فقط یک راهپیمایی نبود؛ اجتماعی بود برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی، نمایش اتحاد ملی و فریادی رسا در پشتیبانی از رزمندگان اسلام.

مردم ولایتمدار لرستان با حمل پلاکاردها، پرچم‌های ایران و پرچم‌هایی مزین به نام حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) و رهبر معظم انقلاب، بار دیگر ثابت کردند که پشتوانه محکم نظام، همین حضور بی‌منت در میادین است.

از خرم‌آباد تا کوهدشت و از بروجرد تا پلدختر، در رزمایش سراسری «جان فدا برای ایران امام رضایی» گرد هم آمدند.

این رزمایش که همزمان با سراسر کشور و طی ساعات ۱۵ تا ۱۸ در حال برگزاری است، روایتی از پیوند عشق به وطن، اطاعت از ولایت و نمایش وحدت اقشار مختلف مردم است.

خرم‌آباد؛ آغاز اقتدار از خیابان انقلاب

در مرکز استان، خرم‌آباد، خیابان انقلاب، نبش بعثت، مبدأ تجمع مردمی بود. ساعت ۱۵، صدای قدم‌هایی که از این نقطه شروع شد، خیابان را پر از هیاهویی پرشور کرد.

پرچم‌ها، پلاکاردها و تصاویر شهدا در دستان مردم دیده می‌شود.

در این میان، موشک «قیام» که به نمادی از ایستادگی تبدیل شده، در میان جمعیت جابه‌جا می‌شود و نمایشی از اقتدار ملی را به تصویر می‌کشد.

ازنا؛ از راه‌آهن تا پارک ملت، گام‌هایی به سوی همدلی

در شهرستان ازنا، رزمایش از میدان راه‌آهن آغاز شده و تا پارک ملت ادامه یافت. مردم این شهرستان با راهپیمایی در این مسیر، ارادت خود را به ساحت امام رضا (ع) و آرمان‌های انقلاب نشان می‌دهند.

حضور نوجوانان، زنان و مردان در کنار یکدیگر، تصویری از همبستگی اجتماعی را رقم زد که فراتر از هر گونه مرزبندی سیاسی یا قومی است.

الشتر؛ عاشورا- کهمان، میعادگاه عاشقان

در الشتر، میدان عاشورا و خیابان کهمان رنگ و بوی دیگری دارد.

جمعیتی که از نقاط مختلف شهرستان سلسله (الشتر) گرد آمده‌اند، از میدان عاشورا حرکت خود را آغاز کرده و در امتداد خیابان کهمان، با سردادن شعارهای متحدکننده، حضور خود را به نمایش گذاشتند.

الیگودرز؛ از مقابل دادسرا تا حرم حسینی (ع)

در الیگودرز، مسیر راهپیمایی از مقابل دادسرا شروع شده و تا میدان امام حسین (ع) ادامه یافت.

جمعیت حاضر با در دست داشتن پرچم‌های سه‌رنگ ایران وحدت و غیرت دینی و ملی را به نمایش گذاشته اند. آنان فریاد زدند: «ما جان‌فدای ایران و امام رضایی هستیم.»

بروجرد؛ از بهشت تا مصلی، مسیر غیرت

بروجرد، دیگر شهرستان پرجمعیت استان، میزبان رزمایشی است که از میدان بهشت آغاز شده و تا مصلای نمازجمعه این شهر ادامه دارد.

مردم بروجرد با حضور پرشور خود، نشان دادند که هنر عشق به وطن، تحت چتر ولایت فقیه معنا پیدا می‌کند. شعار محوری این شهرستان نیز بیعت دوباره با ولی‌فقیه زمان بود.

پلدختر؛ از شهید بهشتی تا میدان شهدا، یادآوری ایثار

مردم پلدختر در رزمایش «جان فدا برای ایران امام رضایی» از میدان شهید بهشتی تا میدان شهدا حرکت کردند.

مردم این خطه با حضور خود، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشته و عهد بستند که همچون گذشته، پشتیبان نظام و ولایت باشند.

پیام آنان به دشمنان روشن است: «ما با هم، زیر چتر ولایت، متحد و مقاوم هستیم.»

دورود؛ از مسجد حضرت امیر تا میدان ولایت

دورود نیز از این هم‌صدایی ملی عقب نمانده است. این رزمایش از بلوار معلم، مسجد حضرت امیر (ع) آغاز شده و تا میدان ولایت در حال برگزاری است.

جمعیت با سردادن شعار «لبیک یا خامنه‌ای»، پشتیبانی همه‌جانبه خود از نظام و تیم مذاکره‌کننده را اعلام کردند. این بیعت، تنها یک حرکت نمادین نبود؛ بلکه تجدید میثاقی بود با ولی‌فقیه زمان که مردم لرستان همواره در خط مقدم دفاع از او بوده‌اند.

دوره چگنی؛ از گلزار شهدا تا مصلی، تجدید میثاق با ایثارگران

در دوره چگنی، حرکت از گلزار شهدای شهرستان آغاز شده و تا مصلای نمازجمعه در حال برگزاری است.

آغاز مسیر از آرامگاه شهدا به مصلی، معنایی عمیق دارد: راه شهدا و بیعت با ولی‌فقیه ادامه دارد. مردم چگنی در این رزمایش با نظم و انسجام خاصی حرکت می‌کنند و فریاد «ما همراه با دیگر اقشار مقاوم ایران مقتدر هستیم» را سر می‌دهند.

دلفان (نورآباد)؛ از بعثت تا امام، نماد انقلاب

در مرکز شهرستان دلفان (نورآباد)، مسیر رزمایش از میدان بعثت تا میدان امام (ره) امتداد دارد.

مردم دلفان با راهپیمایی در این مسیر، وفاداری خود را به اصول انقلاب و آرمان‌های امام خمینی (ره) اعلام کردند. نیروهای نظامی، انتظامی، بسیج و اقشار مختلف مردم در کنار هم، نمایشی از امنیت و اقتدار ملی را به تصویر کشیدند.

این اجتماعات، جلوه‌ای روشن از اتحاد ملی را به نمایش گذاشت؛ اتحادی که در آن زن و مرد، جوان و پیر، تنها یک هدف داشتند: دفاع از ایران، ولایت و رزمندگان اسلام.

رومشکان؛ از مسجد امیرالمؤمنین تا میدان امام خمینی

رومشکان، دیگر نقطه از استان لرستان، مسیری از درب مسجد امیرالمؤمنین (ع) تا میدان امام خمینی (ره) را برای رزمایش خود انتخاب کرده بود.

این شهرستان کوچک اما پرشور، با حضور پررنگ جوانان و نوجوانان، نشان داد که پویش «جان فدا برای ایران» محدود به شهرهای بزرگ نیست. شعار «بیعت دوباره با ولی‌فقیه زمان» در فضای شهر طنین‌انداز می‌شود.

کوهدشت؛ میعاد در میدان امام خمینی (ره)

در کوهدشت، میدان امام خمینی (ره) نقطه تلاقی جمعیت حاضر در رزمایش بود. مردم این شهرستان از همان ابتدا در این میدان گرد هم آمدند تا بار دیگر با آرمان‌های امام راحل تجدید بیعت کنند.

تصاویر مردمی که در زیر پرچم ایران و پرچم‌های امام رضایی جمع شده‌اند، بازتابی از وحدت ملت است.

لرستان یکپارچه؛ فریاد همدلی

بنابراین گزارش، رزمایش «جان فدا برای ایران امام رضایی» در لرستان، تنها یک راهپیمایی نبود؛ نمایشی بود از پیوند عمیق میان غیرت، ایمان و ملیت.

از خرم‌آباد با موشک قیام در خیابان انقلاب تا کوهدشت در میدان امام خمینی (ره)، از مساجد تا گلزار شهدا، از میدان بعثت تا مصلی نمازجمعه، همه و همه یک صدا فریاد زدند: ما جان فدای ایران و امام رضایی هستیم.

تصاویر هوایی از این رزمایش نشان می‌دهد که صف‌های به هم پیوسته مردم در خیابان‌های اصلی شهرها، همچون زنجیری از اراده و ایمان، امتداد یافته است.

رزمایش «جان‌فدایان ایران امام رضایی (ع)» بار دیگر ثابت کرد که لرستان، در مسیر ولایت و دفاع از ارزش‌های انقلاب متحد و همقدم است.

در پایان این رزمایش هماهنگ که در تمامی شهرهای لرستان برگزار شد، شرکت‌کنندگان پیام نهایی خود را این گونه بیان کردند: «این حضور مردمی، نشانی از حمایت‌های مردم شریف و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

فریاد ما در میادین، پشتوانه رزمندگان اسلام در میدان و تیم مذاکره‌کننده کشور محسوب می‌شود و ما با این اجتماع، عهد خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید می‌کنیم و یکپارچه فریاد می‌زنیم: جان فدا برای ایران امام رضایی.»