به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای، ضمن قدردانی از دولت خدمتگذار در مدیریت کشور طی ایام جنگ تحمیلی سوم، تاکید کردند که صیانت از معیشت مردم و تثبیت بازار، امروز بخشی تفکیک‌ناپذیر از جهاد فی‌سبیل‌الله است.

متن این بیانیه به شرح ذیل است؛

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

در این ایام سرنوشت‌ساز از تاریخ انقلاب اسلامی که دست نصرت الهی از آستین ملت رشید ایران بیرون آمده، «وحدت و انسجام ملی» تحت لوای ولایت مطلقه فقیه، به مثابه پولادی آب‌دیده، تمامی معادلات استکبار را در هم شکسته است.

امروز تمام ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی و آحاد ملت قهرمان، در پیوندی ناگسستنی و با تبعیت محض از فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، به یگانگی و وحدتی دست یافته‌اند که نه تنها هیچ رخنه و خللی در آن راه ندارد، بلکه به عنوان رمز اصلی عبور از فتنه‌ها، پایه‌های اقتدار ما را در برابر طوفان‌های حوادث مستحکم‌تر از هر زمان دیگری ساخته است.

این هم‌بستگی الهی، زمینه‌ساز رویشی نوین در قدرت دفاعی ما گشته؛ به گونه‌ای که امروز نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی مقتدر ایران اسلامی در اوج صلابت، با اشراف کامل اطلاعاتی و توان تسلیحاتیِ بی‌مانند، نه تنها سدی نفوذناپذیر در برابر تهدیدات هستند، بلکه هر روز با نوآوری‌های جهشی، بر دامنه نفوذ و بازدارندگی فعال کشور می‌افزایند و این حقیقتی است که دوست را امیدوار و دشمن را به هراس واداشته است.

به ملت شریف و مقاوم ایران بشارت می‌دهیم که فرزندان غیور شما در نیروهای مسلح و سایر ارکان نظام اسلامی امروز با آمادگی صددرصدی و روحیه‌ای شهادت‌طلبانه، انگشت بر ماشه و چشم بر افق‌های دور، آماده‌اند تا هرگونه حماقت، تجاوز یا تعرض مجدد از سوی مثلث شوم آمریکا، رژیم غاصب صهیونیستی و پیاده‌نظام آن‌ها را با پاسخی "مرگ‌بار، پشیمان‌کننده و ویران‌گر" در نطفه خفه کنند.

این نه یک تهدید، بلکه خبری قطعی از ظرفیت‌های عظیم نهفته در میدان است؛ چرا که جمهوری اسلامی ایران نشان داده است بر سر حقوق حقه ملت و تمامیت ارضی خود، با هیچ قدرت مستکبری کمترین مماشاتی نخواهد داشت.

ما با تکیه بر ایمان و سلاح، به نحوی عمل کرده و خواهیم کرد که حقوق ملت بزرگ ایران در میدان عمل تثبیت شود و دشمن بفهمد که عصر تجاوزهای بی‌هزینه و زورگویی‌های قلدرمآبانه، در برابر اراده پولادین این ملت، به زباله‌دان تاریخ پیوسته است.

این اقتدار بی‌بدیل نظامی، ریشه در حماسه بی‌نظیر و حضور انقلابی مردم بصیر دارد که در هفته‌های اخیر، با حضوری مستمر و دشمن‌شکن در میدان، شکوه ایستادگی ملی را به جهانیان مخابره کرده و به عنوان اصلی‌ترین پشتوانه جبهه مقاومت، مایه دلگرمی رزمندگان اسلام گشته‌اند.

این حضور آگاهانه، «میدان نبرد» را به «عقبه مردمی» پیوند زده و قدرت دفاعی ما را به قدرت ملیِ بی‌پایان مبدل ساخته است. در این مسیر پر تلاطم، ضمن قدردانی از دولت خدمتگذار در مدیریت کشور طی ایام جنگ تحمیلی سوم، تاکید می‌شود که صیانت از معیشت مردم و تثبیت بازار، امروز بخشی تفکیک‌ناپذیر از جهاد فی‌سبیل‌الله است.

دولت محترم لازم است با همتی انقلابی و تلاشی مضاعف، بیش از پیش نسبت به تامین کالاهای اساسی و کنترل قاطع قیمت‌ها و رفع مشکلات اقتصادی مردم تلاش نماید تا آرامش معیشتی ملت، موازی با اقتدار نظامی، تصویری تمام‌عیار از کارآمدی نظام اسلامی را به نمایش بگذارد.

ما تا آخرین قطره خون بر میثاق خود با امام و شهدا استواریم و ذیل هدایت‌های رهبری حکیم، فتح قله‌های پیروزی را نزدیک‌تر از هر زمان دیگری می‌بینیم.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی