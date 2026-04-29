به گزارش خبرگزاری مهر، احمد انارکی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: سال ۱۴۰۵ برای همه ایرانیان سال متفاوتی است. کشور ما این سال را با یک دفاع مقدس ۴۰ روزه آغاز کرد و فضای عمومی نیز به طور کامل تحت تاثیر این رویداد مهم بود. رویدادی که نتایج و دستاوردهای آن نه تنها می‌تواند برای سال جاری بلکه برای دهه‌ها آینده پیشرفت و توسعه کشور را رقم زند.رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز سال جاری را در امتداد نام‌گذاری‌های اقتصادی با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نام گذاری کرده‌اند. شعاری که نشان می‌دهد علی‌رغم وجود برخی درگیری‌های نظامی، همچنان از نظر رهبری انقلاب، اولویت اساسی کشور اقتصاد و به تبع آن پیشرفت است.انتخاب هوشمندانه شعار سال توسط مقام معظم رهبری وقتی که امنیت ملی و اقتصادی در سایه اتحاد ملی باشد این اقتصاد موفق خواهد شد.

در پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص آمده است: «یک روزنه امید دشمن، بهره‌گیری از ضعف‌های اقتصادی و مدیریتی است که از دیرباز شکل گرفته است. رهبر شهیدمان اعلی‌الله‌مقامه در سال‌های مختلفی محور اصلی و شعار سال را متوجه امر اقتصاد کرده بودند. به نظر قاصر این حقیر هم تامین معیشت مردم و ارتقای زیرساخت‌های زیستی و رفاهی و تولید ثروت برای عموم مردم نکته کانونی و نوعی دفاع و بلکه پیشروی چشمگیر در مقابل جنگ اقتصادی که دشمن به راه انداخته است، تلقی می‌شود.»

در این میان نقش نظام بانکی در تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی بسیار حایز اهمیت است و در این میان بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی حوزه توسعه مسکن و زیرساخت‌های مرتبط می‌تواند گام‌های قابل توجهی برای تحقق این شعار مهم و کلیدی داشته باشد.

نکته حایز اهمیت اینجاست که بنا بر گزارش بانک مسکن، این بانک از آغاز سال ۱۴۰۴ عملا وارد یک فضای تحولی در حوزه مدیریتی و عملکردی شده است. آمار و ارقام نیز به خوبی نشان می‌دهد که این بانک توانسته است موفقیت‌های قابل توجهی در حوزه عملکرد تخصصی خود داشته باشد. بر اساس آمار و ارقام این بانک توانسته است سهم تسهیلات پرداختی خود به پروژه های نهضت ملی مسکن را از ۱۲۳ همت در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۴۹ همت در پایان سال ۱۴۰۴ ارتقا دهد که نشان دهنده یک رشد ۲۱درصدی است.

یکی از شاخص های مهم عملکردی در نظام بانکی نیز میزان ناترازی بانک است که این شاخص در سال ۱۴۰۴ قریب به ۳۴ درصد کاهش را تجربه کرده است و همچنین این بانک شاهد رشد منابع و مانده سپرده مشتریان به ۴۶۳ همت بوده است که نشان از تقویت اعتماد مشتریان و بهبود وضعیت جذب منابع است.

در سال جاری نیز در تحقق اهداف شعار سال، بانک مسکن اولویت‌های خود را در جهت موفقیت در اجرای ماموریت اصلی یعنی تامین مالی بخش مسکن کشور قرار داده است. در این مسیر حمایت از طرح‌های ملی به ویژه در حوزه ساخت و ساز مسکن برای عموم مردم، ارتقای خدمات بانکداری و تضمین پایداری عملکرد حتی در شرایط اضطراری و همچنین حرکت به سمت بهبود تراز ملی و سودآوری پایدار از جمله مواردی است که در دستور کار این بانک قرار دارد.

نکته قابل توجه اینجاست که در ایام دفاع مقدس ۴۰ روزه نیز بانک مسکن با یک رویکرد جهادی تلاش داشته است تا پایداری خدمات را حفظ کند. در همین راستا با پایش مستمر عملکرد واحدهای اجرایی و ستادی، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اسکان آسیب دیدگان جنگ رمضان اختصاص یافته است و همچنین تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان نیز برای بنگاه های تولیدکننده کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.

در نهایت باید گفت بانک مسکن در سال جاری تلاش حداکثری خواهد داشت تا در سایه وحدت و امنیت ملی ماموریت‌های اساسی خود را در حوزه اقتصاد مقاومتی عملیاتی‌سازی کند. آنچه که امسال را با سال گذشته متفاوت کرده است روحیه جهادی و حماسی مردم ایران و به تبع آن کارکنان نظام بانکی کشور است که افق را روشن‌تر کرده است. ضمن آنکه شکست دشمنان در عملیاتی‌سازی اهداف خود در جنگ ظالمانه علیه ملت ایران سبب شده است تا یک اتحاد و وحدت میهنی مثال‌زدنی حول حفظ، پیشرفت و توسعه کشور پدید آید. این سرمایه به نوعی سوخت موشک پیشرفت ایران اسلامی در سال جاری و سال‌های آتی خواهد بود.