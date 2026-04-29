رسیدگی به ۱۸۹ شکایت در خصوص تخلفات مدارس خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین غفوری ظهر چهارشنبه در نشست خبری ویژه روز معلم با اشاره به ابلاغ سه فقره بخشنامه از سوی مدیرکل آموزشوپرورش استان، اظهار کرد: تمام مدارس استان موظف شدهاند نحوه عملکرد خود را با این بخشنامهها تطبیق دهند و کلاسها تنها بهصورت مجازی برگزار شود.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزشوپرورش خراسان رضوی با اشاره به مصوبه شورای تأمین استان درباره مدارس روستایی کمجمعیت افزود: در ابتدا مقرر شده بود کلاسهای چندپایه روستایی با حضور چندساعته معلم پوشش داده شود، اما با تأکید مقام عالی استان مبنی بر ضرورت رعایت کامل مصوبهها، تصمیم بر این شد که هیچ کلاس حضوری برگزار نشود.
وی ادامه داد: مدارس تنها باید محیط را در طول روز باز نگه دارند تا در صورت نیاز، معلمان بتوانند از فضای کلاس برای ارتباط مجازی استفاده کنند یا اولیا برای پیگیری پرونده تحصیلی فرزندشان مراجعه کنند؛ اما برگزاری کلاس حضوری یا حتی امتحانات میانترم و کلاسی بههیچوجه مجاز نیست.
غفوری با بیان اینکه برخی مدارس با تجمیع کلاسها سعی در برگزاری حضوری داشتند، تأکید کرد: با حضور کارشناسان ارزیابی و دریافت شکایات متعدد، به مدیران تذکر داده شد که این اقدام خلاف مقررات است و باید فوراً متوقف شود.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزشوپرورش خراسان رضوی از دریافت شکایات گستردهای خبر داد و گفت: در مجموع حدود ۱۸۹ مورد شکایت از طریق سامانههای مختلف و تماس تلفنی ثبت و رسیدگی شده که بخشی از آن مربوط به دعوت معلمان برای حضور در کلاس و بخشی مربوط به درخواست اولیا برای بازگشت حضوری بوده است.
وی افزود: فرم نظرسنجی وزارتی نیز در چهلوهشت منطقه و ناحیه آموزشی بین اولیا توزیع شده و تمام اقدامات مدارس بهصورت لحظهای رصد میشود.
غفوری بر اهمیت هماهنگی مدیران با سیاستهای ابلاغی تأکید کرد و گفت: امیدواریم با اجرای دقیق مصوبات و بخشنامهها، کیفیتبخشی آموزشی که از دغدغههای اصلی مدیرکل آموزشوپرورش استان است، چه در فضای مجازی و چه در ادامه مسیر آموزشی کشور، محقق شود.
