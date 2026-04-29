به گزارش خبرنگار مهر، زهره کاخکی ظهر چهارشنبه در نشست خبری اداره کل آموزش و پرورش با اشاره به نگرانی خانوادهها نسبت به افت تحصیلی بهویژه در پایه اول ابتدایی و نارضایتی از برخی مشکلات زیرساختی و سامانههای آموزشی اظهار کرد: آموزش دانشآموزان در استان بهصورت مستمر رصد میشود و برای جبران عقبماندگیها برنامهریزی شده است.
رئیس اداره آموزش دوره دوم ابتدایی خراسان رضوی با بیان اینکه بازه زمانی سال تحصیلی توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین میشود، گفت: در خصوص افزایش زمان تحصیل دانشآموزان ابتدایی، هماهنگیها با وزارتخانه انجام میشود و برای سال جاری افزایش سنوات تحصیلی در برنامه نبوده است؛ مگر اینکه وزارتخانه دستور خاصی در این زمینه ابلاغ کند که در آن صورت به مدارس و خانوادهها اطلاعرسانی خواهد شد.
وی درباره سامانه شاد و کیفیت آموزش مجازی افزود: آموزشهای روزانه در سامانه شاد توسط مدیر هر مدرسه بررسی میشود. آمار تعداد دانشآموزان و میزان دسترسی آنها به این سامانه تهیه و ارسال میگردد. برای دانشآموزانی که در شاد حضور ندارند یا امکان استفاده از هیچ پلتفرم آموزش مجازی را ندارند، درسنامههای مکتوب تهیه شده است. این درسنامهها در گروههای دانشآموزی به اشتراک گذاشته میشود و برای آن دسته از دانشآموزانی که بهصورت مجازی هم به آنها دسترسی ندارند، نسخه چاپی درسنامهها در اختیار مدیران مدارس قرار میگیرد تا به دست همه دانشآموزان برسد.
کاخکی علاوه بر این امکانات، «مدرسه تلویزیونی» نیز در اختیار دانشآموزان قرار دارد: برنامههای مدرسه تلویزیونی در زمان پخش قابل استفاده است و اگر دانشآموزی موفق به مشاهده برنامه در زمان پخش نشود، همان برنامه از طریق معاونت آموزش ابتدایی در شبکههای مجازی، سامانه شاد و سایر کانالها در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد. گزارشهای مربوط به رصد وضعیت تحصیلی دانشآموزان استان نیز بهصورت مستمر ارسال میشود تا اطمینان یابیم که همه دانشآموزان از محتوای آموزشی بهرهمند میشوند.
رئیس اداره آموزش دوره دوم ابتدایی خراسان رضوی با اشاره به دغدغه والدین در خصوص کیفیت آموزش و عدم تعامل در کلاسهای مجازی و نیز مشکلات بارگذاری کلاس زنده گفت: فرآیند آموزشی فقط محدود به شاد نیست و از ابزارهای دیگری همچون پلتفرمهای مکمل و همچنین تلویزیون آموزشی استفاده میشود. برای روستاها و مناطقی که دسترسی اینترنتی ضعیف دارند، امکان استفاده گسترده از تلویزیون فراهم است. بخشی از تولیدات آموزشی نیز توسط خراسان رضوی انجام میشود و برای پایهها و دروس مختلف در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد.
وی از همکاری نیروهای جهادی و فرهنگی خبر داد و افزود: برای اینکه دانشآموزان کمترین آسیب را ببینند، جلساتی با گروههای جهادی داشتیم. در روزهای ابتدایی، بیش از ۲۳۵ مسجد آمادگی خود را اعلام کردند که در آنها کلاسهای کمکآموزشی در کنار مدارس برگزار شود. این عدد اکنون بالاتر رفته و کلاسهای تقویتی متعددی در مساجد و فضاهای همجوار مدارس برای دانشآموزان برگزار میشود.
کاخکی درباره برنامههای جبرانی در تابستان گفت: در حال حاضر، برنامه قطعی برای افزایش رسمی زمان سال تحصیلی نداریم؛ اما اداره کل در حال بررسی طرحهایی برای کلاسهای جبرانی است. اگر مجوز لازم بهویژه از نظر مالی و اداری دریافت شود، از نیمه مرداد تا نیمه شهریور کلاسهای حضوری جبرانی برای تمام پایههای ابتدایی برگزار خواهیم کرد. این کلاسها داوطلبانه خواهد بود؛ یعنی اجباری برای حضور دانشآموزان وجود ندارد، اما مدرسه موظف است بستر حضور را فراهم کند.
رئیس اداره آموزش دوره دوم ابتدایی خراسان رضوی در پاسخ به سؤال درباره مدارس غیردولتی نیز تأکید کرد: در فرآیند آموزش بین مدارس دولتی و غیردولتی تفاوتی وجود ندارد. در بخش غیردولتی به دلیل دریافت شهریه، هماهنگیها و گفتوگوهایی برای کاهش فشار مالی بر خانوادهها انجام خواهد شد تا هزینهها تا حد امکان به حداقل برسد.
وی با اشاره به اینکه سال تحصیلی ابتدایی تا هفتم خرداد ماه ادامه خواهد داشت، تأکید کرد: نباید این تصور ایجاد شود که سال تحصیلی در اردیبهشت به پایان میرسد. ما در این شصت روز اخیر، بهصورت لحظهبهلحظه مسائل آموزشی و تربیتی استان را رصد کردهایم و تلاش میکنیم اجازه ندهیم روند آموزش و تربیت دانشآموزان دچار اختلال شود. این شرایط، در عین دشواری، فرصتی برای بازطراحی و تقویت نظام آموزش نیز فراهم کرده است.
