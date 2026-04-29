برگزاری ۴۰ برنامه فرهنگی، هنری طی هفته معلم در بردسکن

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله حاجی‌زاده ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بزرگداشت مقام والای معلم، ضمن تبریک این هفته اظهارکرد: هفته معلم از دوازدهم اردیبهشت آغاز و تا پایان روز جمعه هجدهم اردیبهشت ادامه دارد و در این مدت بیش از ۴۰ برنامه متنوع فرهنگی و اجرایی تدارک دیده شده است.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن با تأکید بر اهمیت جایگاه معلمان افزود: همه ما وامدار معلمانی هستیم که زیستن درست را به ما آموختند و هر آنچه امروز در جامعه داریم، حاصل مجاهدت آنان است.

وی در تشریح برنامه‌های هفته معلم گفت: آیین نمادین نواختن زنگ سپاس معلم ساعت ۸ صبح شنبه در آموزشگاه لقمان حکیم برگزار می‌شود و تیم‌های مختلف شامل پیشکسوتان و اعضای ستاد به‌صورت گروهی برای تقدیر از معلمان مدارس شهرستان بردسکن، انابد و شهرآباد حضور خواهند یاف که امسال این دیدارها در مجموع بیش از ۱۸۵ آموزشگاه را شامل می‌شود.

حاجی زاده از برگزاری اجتماع شبانه فرهنگیان و مردم در بردسکن، اجرای مسابقات ورزشی، فرهنگی، هنری و قرآن‌خوانی و نیز مراسم یادبود همکاران متوفی در مسجد جوادالائمه در این هفته خبر داد.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن افزود: برنامه کوهنوردی فرهنگیان در اردوگاه شهید بهاری و چند گردهمایی تخصصی در فرهنگسرا برگزار خواهد شد.

وی افزود: هزینه‌های برگزاری برنامه‌های تشریفاتی هفته معلم، صرف ساخت نمازخانه و مدارس عشایری می‌شود.

حاجی زاده به اقدامات عمرانی نیز اشاره کرد و گفت: در هفته معلم، دو طرح آموزشی شامل مدرسه لیلا رخساری و آموزشگاه شش‌کلاسه پنبه‌پز در روستای اسلام‌آباد افتتاح می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن همچنین از پیشرفت ۹۰ درصدی دو پروژه نمازخانه شهید عاشوری و زنده‌یاد رحمتی نام برد که بعد از تکمیل افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به بازگشایی استخر روباز بردسکن گفت: با مرمت و اختصاص اعتبار یک میلیارد تومانی، این مرکز از ابتدای تابستان فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

حاجی زاده از مشارکت ۱۰۰ درصدی خیرین در ساخت دارالقرآن بردسکن نیز خبر داد و افزود: ثبت‌نام و سفارش کتاب‌های درسی همزمان با روز معلم آغاز می‌شود و جلسات ساماندهی لباس فرم نیز در حال برگزاری است.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن با اشاره به پروژه مهر اعلام کرد: برای سال تحصیلی امسال، برنامه‌ریزی‌های آموزشی از اول اردیبهشت آغاز شده و امتحانات خرداد مطابق اعلام وزارت ادامه دارد، لذا آزمون‌های پایه نهم از ۹ خردادماه به‌صورت حضوری برگزار می‌شود و آزمون‌های پایه یازدهم و دوازدهم نیز با توجه به شرایط کشور، پس از ۱۵ روز از اعلام ثبات، انجام خواهد شد.

وی افزود: امسال رشته تربیت بدنی برای پسران در هنرستان تأسیس شده است و توسعه هنرستان‌ها و هوشمندسازی مدارس نیز در دستور کار قرار دارد.

حاجی زاده ضمن تقدیر از معلمانی که در این شرایط کلاس درس خود را از شاد پیگیری می‌کنند، افزود: آموزش تا اعلام رسمی از وزارت بصورت غیرحضوری است و کلاس ها از طریق سامانه شاد برگزار می‌گردد.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن ضمن قدردانی از معلمان و خیران مدرسه‌ساز گفت: تجلیل از خیرین آموزش و پرورش در هفته معلم برگزار خواهد شد و تلاش داریم با همدلی، نام این هفته را به عمل و خدمت واقعی برای آینده‌سازان این مرز و بوم گره بزنیم.