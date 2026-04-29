زمان شروع تمرینات پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر باشگاه پرسپولیس اعلام کرد: محسن خلیلی معاون ورزشی باشگاه با اوسمار ویرا سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، در ادامه جلسات مستمر خود، امروز نیز جلسه ای را برگزار کردند.

در این نشست، موضوعات متعددی از جمله شرایط فعلی تیم پرسپولیس، حضور در بازار نقل و انتقالات و همچنین برنامه‌ریزی برای تمرینات این تیم مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.

در ادامه و پس از تبادل نظر انجام شده، تصمیم گرفته شد که دور جدید تمرینات پرسپولیس برای فصل پیش رو، از هفته اول خرداد ماه سال جاری آغاز شود.

بر همین اساس، باشگاه پرسپولیس اعلام کرده است که تمامی تمهیدات لازم برای شروع منظم و برنامه‌ریزی‌شده تمرینات اندیشیده شده و کادر فنی به همراه مدیران باشگاه، پیگیر تقویت تیم در پنجره نقل و انتقالات هستند تا سرخپوشان با آمادگی کامل راهی رقابت‌های فصل جدید شوند.

