نارضایتی چند بازیکن از شرایط پرسپولیس/ تدبیر برای نگه داشتن دو سرخپوش

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در حالی پیگیر موضوع سهیمه تیم های لیگ برتر برای حضور در بازی های آسیایی است که در تعطیلات رقابت های فصل جاری با بحران نارضایتی چند بازیکن قدیمی بر سر مبلغ قراردادشان روبروست.

علی علیپور، سروش رفیعی، میلاد محمدی و میلاد سرلک جزو بازیکنانی هستند که نسبت به رقم قرارداد فصل جاری خود بارها ابراز نارضایتی کردند. موضوعی که قرار بود قبل از پایان فصل جاری لیگ برتر حل و فصل شود اما تعلیق ادامه مسابقات به دلیل جنگ تحمیلی و در پی آن حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ باعث نیمه کاره ماندن این موضوع شود.

پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس نه تنها مشکل این بازیکنان را حل نکرد بلکه سروش رفیعی و میلاد محمدی را به دلیل غیبت در تمرینات با ۲۰ درصد جریمه روبرو کرد.

با این حال حدادی با آگاهی از اینکه هر دو نفر در پایان فصل احتمال ماندنشان اندک است تصمیم دارد دو بازیکن ناراضی دیگر را راضی به تمدید قرارداد کند.

مدیرعامل پرسپولیس قصد دارد پیشنهاد افزایش مبلغ قرارداد به علیپور مهاجم تیم ملی ایران را ارائه دهد تا او با دریافت بالاترین مبلغ برای فصل آینده نیز پیراهن پرسپولیس را بر تن کند. همچنین قرارداد سرلک هم قرار است افزایش پیدا کند تا او نیز در این تیم بماند.