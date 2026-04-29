طحان نظیف: مردم با حضور خود نقشه دشمنان را نقش بر آب کردند

هادی طحان‌نظیف، در حاشیه اجتماع بزرگ امام‌رضایی‌ها، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر حضور گسترده و زمان‌شناس مردم در صحنه، گفت: مردم با حضور فعال خود نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کردند و نشان دادند که محاسبات آنان دقیق نبوده است. دشمن هنوز هم مردم ایران را نشناخته است.

وی با اشاره به استمرار حضور مردم طی دو ماه گذشته افزود: مردم هر شب در زیر باران، بمباران و شرایط مختلف جوی در میدان حضور دارند. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب وعده داده بودند، جهان شاهد بعثت ملت ایران است؛ مردمی که مأموریتی خطیر بر عهده دارند و با حضور خود آینده کشور را رقم می‌زنند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در حالی که مسئولان و نیروهای نظامی مشغول انجام مأموریت‌های خود هستند، حضور مردم پیام‌های مهمی به دوستان و دشمنان انقلاب مخابره می‌کند.

طحان‌نظیف با بیان اینکه مردم با حضور خود دلگرمی برای مسئولان و نیروهای نظامی ایجاد کرده‌اند، تأکید کرد: پیام این مردم به دشمنان روشن است، ما ایستاده‌ایم و مقاومت و ایستادگی را تا آخرین قطره خون ادامه خواهیم داد، پیروی از رهبر شهیدمان را فراموش نخواهیم کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این حضور مردمی تا قله‌های افتخار و اقتدار ادامه خواهد داشت و نشان‌دهنده روحیه مقاوم و پایدار ملت ایران است.