صالحی: تجمعات خیابانی اکسیر شجاعت مردم ایران را تکثیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی در نودمین موج حماسه و پایداری مرردم ایران در تجمع میدان انقلاب حاصر شد و به سخنرانی پرداخت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به مردم حماسهساز ایران با اشاره به جنایات دشمن در حمله به مدرسه میناب، ناو دنا، ورزشگاه لامرد و مراکز علمی و دانشگاهی، گفت: دشمنان میخواستند با ایجاد یک ترس و اضطراب روانی بزرگ، دل مردم را خالی کنند؛ اما این نقشه به نتیجه نرسید. تلاش کردند ضریب دلهره اجتماعی را بالا ببرند، اما تجمعات مردمی میدان را به صحنه شجاعت تبدیل کرد. ترس مثل یک اپیدمی و بیماری واگیردار است؛ اما شجاعت یک اکسیر است که مردم ایران آن را به یکدیگر منتقل کردند.
با تهدید، حمله به مناطق مسکونی و هدف قرار دادن زیرساختها میخواستند وحشت بیافرینند؛ اما جامعه ایرانی مقاومتر از آن بود که تسلیم ترس شود. تجمعات خیابانی، محلهای و مردمی موجب شد جامعه ایرانی در کنار یکدیگر، جامعهای شجاع و مقاوم باقی بماند.
شما مردم دلیری که خیابانها را سرشار از مقاومت کردید، حماسه بزرگی رقم زدید. ۹۰ روز از مقاومت ملت ایران در میدانها و خیابانها کوچهها و محلهها میگذرد؛ ۹۰ روز حماسهساز در اقص نقاط ایران شهر و روستا زن و مرد کودک و جوان و پیر و میانسال در شرایط سخت جنگی بهگونهای که در ۴۱ روز ابتدایی جنگ و پس از آن ملت ایران محاسبات دشمنان ایران را به هم زد.
دشمنان ایران وقتی به ایران حمله کردند محاسبات به زعم خودشان دقیقی داشتند و در حوزه نظامی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی فکر میکردند در تمام این حوزهها نقشههای دقیقی داشتند تا ایران را به زانو درآورند.
تجمعات خیابانی میدانی و محلی مردم ایران نقشههای اجتماعی را بر هم زد. تجمعات ۹۰ روزه از همان روزی که خبر شهادت رهبر انقلاب اعلام شد صورت گرفت و موجب شد هیچ خلأ سیاسی در کشور پدید نیامد و مردم احساس امت مبعوث داشتند.
