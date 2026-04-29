محفل «زمزمه قدسیان» با حضور خادمان حرم امام رضا(ع) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شعر «زمزمه قدسیان» با استقبال از کاروان حامل بیرق متبرک امام رضا(ع) و با حضور جمعی از مسئولان استان، مدیر کاروان رضوی، جمعی از شاعران آیینی و فعالان فرهنگی عصر چهارشنبه در سالپ ادارهکل کتابخانه های عمومی کردستان برپا شد.
در این مراسم، ورود بیرق متبرک رضوی با استقبال گرم حاضران همراه بود و فضای برنامه را عطر معنویت و ارادت به ساحت امام هشتم(ع) فرا گرفت.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کردستان در این آیین با تأکید بر نقش کتابخانهها بهعنوان پایگاههای فرهنگی، اظهار داشت: کتابخانههای عمومی علاوه بر خدمات کتابخوانی، بستری مناسب برای برگزاری برنامههای فرهنگی و آیینی هستند که میتوانند به تقویت هویت دینی و فرهنگی جامعه کمک کنند.
معصومه حسنی خونسار با اشاره به جایگاه شعر آیینی در ترویج معارف اهلبیت(ع)، افزود: چنین محافلی زمینهساز ارتباط عمیقتر نسل جوان با فرهنگ رضوی و ارزشهای اسلامی است.
در ادامه، جمعی از شاعران استان با قرائت اشعاری در مدح امام رضا(ع)، حالوهوایی معنوی به این محفل بخشیدند که با استقبال حاضران همراه شد.
گفتنی است، کتابخانههای عمومی استان کردستان در ایام دهه کرامت با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و ادبی، میزبان علاقهمندان به فرهنگ رضوی هستند.
نظر شما