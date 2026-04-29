محمدی : افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، نبی‌الله محمدی، روز چهارشنبه در آئین گرامیداشت هفته کار و کارگر و روز بسیج کارگری با اشاره به اهمیت شراکت و همکاری میان کارگران، کارفرمایان و دولت اظهار داشت: تحقق رشد تولید و تضمین آینده اقتصادی کشور بدون تعامل و توجه به سهم هر یک از این ارکان ممکن نیست.

وی با اشاره به شرایط فعلی کشور تصریح کرد: امروز میدان و دیپلماسی باید در کنار هم، حقانیت جمهوری اسلامی را در عرصه بین‌المللی مطالبه کند. در این مسیر، حفظ پرچم پیروزی و تقدیم آن به صاحب اصلی با تقویت همکاری‌ها ضروری است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: در زمینه افزایش حقوق و دستمزد، هدف این بود که دستمزدها حداقل هم‌سطح نرخ تورم رشد کند. با اینکه افزایش مناسبی در سال جاری رخ داد، اما برای جبران فشار معیشتی ناشی از تورم سال‌های اخیر کافی نبوده و لازم است عقب‌ماندگی‌ها به مرور رفع شود تا زندگی اقشار مختلف از جمله کارگران و کارمندان سامان یابد.

وی با بیان اینکه موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه مورد موافقت بسیاری از نمایندگان است، ادامه داد: این روند باید منطقی و کارشناسی دنبال شود، زیرا در برخی بخش‌های دولت و مجلس مقاومت‌هایی وجود دارد، اما اکثریت نمایندگان موافق عملیاتی‌شدن این اصلاحات هستند.

محمدی درباره اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید کارگاه‌هایی که مشمول این طرح هستند و هنوز اجرایی نشده‌اند را شناسایی و پیگیری نمایند تا در حوزه مشاغل عدالت برقرار شود.

وی به مسکن کارگری و ماده ۱۴۹ قانون کار اشاره کرد و گفت: پیگیری تخصیص زمین برای احداث مسکن کارگری باید در اولویت معاونت عمرانی استانداری و اداره کل راه و شهرسازی قرار گیرد. با وجود مشکلات و محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها، عملکرد عمرانی استان مثبت ارزیابی می‌شود.

محمدی با بیان چالش‌های طرح نهضت ملی مسکن برای کارگران اظهار داشت: در این زمینه، انتقاداتی درباره کیفیت ساخت، زمان تحویل و هزینه نهایی دریافت شده است که انتظار می‌رود مسئولان استان به این موارد در سه محور مذکور توجه ویژه‌ای داشته باشند.

این نماینده مجلس مشروط شدن پرداخت حق عائله‌مندی به سابقه ۷۲۰ روز را ناعادلانه دانست و افزود: داشتن عائله نباید مانع استخدام باشد و در بخش خصوصی نیز به دلیل ویژگی‌های آن، قابل مدیریت است و معمولاً کارفرمایان افراد مسئولیت‌پذیر را ترجیح می‌دهند.

محمدی با تأکید بر اینکه دولت، کارفرما و کارگران هر یک وظایفی دارند، تصریح کرد: دولت در سود خالص تولیدکنندگان شریک بوده اما در زیان آن‌ها سهیم نیست و باید بدون منت خدمات خود را ارائه دهد. کارفرمایان موظف به رعایت حقوق کارگران هستند و کارگران نیز نقش اصلی در چرخه تولید دارند؛ مشارکت آنان در بهره‌وری، اضافه‌کاری و سهام این حقیقت را نشان می‌دهد.

وی به سهم مالیات در بودجه کشور اشاره کرد و افزود: بیش از ۵۷ درصد منابع عمومی از مالیات تأمین می‌شود و این مالیات توسط کارگران، کارفرمایان، کارمندان و فعالان اقتصادی پرداخت می‌شود؛ از این رو خدمت به مردم و جامعه اصل اساسی جمهوری اسلامی است و امنیت امروز کشور نیز مرهون فداکاری شهدا و نیروهای مسلح می‌باشد.

محمدی تأکید کرد: خسارت‌های ناشی از مشکلات تولید قابل مقایسه با آسیب‌های دشمنان ایران نیست، اقتدار جمهوری اسلامی برای جهان روشن شده و موفقیت‌های کشور حاصل اتحاد و تکریم کارگران و کارفرمایان است.

در ادامه این مراسم، جمال موسوی، نماینده ماهنشان و ایجرود نیز بر ضرورت ورود جدی دولت به مسائل کارگری و بررسی وضعیت بیکاری کارگران تأکید کرد.

موسوی گفت: در نشست‌های اخیر با مسئولان، موضوعات مربوط به حوزه کار و تولید مورد بحث قرار گرفته و تصمیماتی برای بهبود وضعیت معیشتی و بیمه‌ای نیروی کار اتخاذ شده که اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: کارگران کشور نیازمند توجه ویژه مسئولان هستند، زیرا در تمامی شرایط، چه دوران صلح و چه بحران، همواره در خط مقدم فعالیت و تولید قرار داشته‌اند.

نماینده ماهنشان و ایجرود با اشاره به ضرورت پیگیری بیمه بیکاری در دولت اظهار داشت: پیشنهاد شده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه‌های اقتصادی وضعیت بیمه بیکاری و اشتغال مجدد افراد بیکار شده در اثر تعطیلی کارگاه‌ها را جدی دنبال کند.

وی افزود: تسریع سیاست‌های حمایتی از بخش تولید و صادرات، لازمه دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار کشور است و تا زمانی که صنایع کشور توانمند نشوند، صادرات و رشد اقتصادی تحقق نخواهد یافت. هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها برای حمایت از جامعه کار و تولید ضروری و حیاتی است.