درخواست کمیسیون اجتماعی مجلس از دولت برای عدم تعدیل نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بابایی کارنامی در تشریح نخستین نشست کمیسیون اجتماعی در سال ۱۴۰۵، عنوان کرد: با توجه به شروع سال جدید، روز گذشته اولین جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور حداکثری اعضا و با دعوت از معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و ابتدا نمایندگان کمیسیون هرکدام به تفکیک گزارشی از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی تحت نظارت کمیسیون در استان‌های خود ارائه دادند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در ادامه معاون روابط کار وزارت کار گزارشی اجمالی از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار که برای ما بسیار اهمیت داشت، ارائه کرد و آمار خسارات وارده، بحث بیمه بیکاری، کارگران واحدهای تولیدی در معرض آسیب اوضاع اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان، نحوه پرداخت کالابرگ الکترونیکی در استان‌ها و همچنین بحث نحوه برخورد با ساعت کار تنظیم شده کارمندان دولت، آمار واحدها و دستگاه‌های دولتی در سطح استان‌ها که به آن‌ها خسارت وارد شده است و در انتها نقش مردم، کارگران، بازنشستگان و همه اقشار مختلف جامعه در نگهداری و مدیریت میدان در کشور، در یک گزارش اجمالی به نمایندگان کمیسیون ارائه شد که بسیار مهم و حائز توجه بود.

بابایی کارنامی با اشاره به بحث و بررسی وضعیت نیروی کار، کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف کشور در شرایط جنگی در این جلسه، عنوان کرد: جمع‌بندی جلسه هم این شد که ما نامه‌ای به رئیس‌جمهور، دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده، در قالب مصوبه کمیسیون اجتماعی مکاتبه‌ای داشته باشیم و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی پیشنهاد بدهیم و درخواست کنیم تا پایان خردادماه هیچ بنگاه اقتصادی به دلایل اقتصادی تعدیل نیرو انجام دهد.

لزوم پرداخت تسهیلات تکلیفی به بنگاه‌های تولیدی آسیب‌دیده از جنگ

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: همچنین اگر واحد تولیدی در معرض خطر قرار گرفته است، توسط دولت مورد حمایت جدی از جمله پرداخت تسهیلات تکلیفی و همچنین حمایت‌ و تأمین مالی سرمایه در گردش و سرمایه ثابت قرار بگیرد. علاوه بر این اگر بنگاه‌های دولتی بدهکاری به بانک‌ها، سازمان مالیاتی یا تأمین اجتماعی دارند، دولت تا پایان خردادماه آن را استمهال بداند، اخذ جریمه شود و مشکلات این عزیزان کمتر شود تا در کنار آسیب‌های وارده از جنگ هیچ مشکل و معضل دیگری پیش روی آن‌ها نباشد.

بررسی آخرین وضعیت پرداخت کالابرگ الکترونیک

بابایی کارنامی بحث کالابرگ الکترونیک را یکی دیگر از موضوعات طرح شده در نخستین جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس در سال جدید خواند و افزود: در بحث پرداخت کالابرگ الکترونیکی هم ضمن اینکه گزارشی کلی و آماری ارائه شد، مقرر شد در جلسه بعدی مفصل‌تر بحث و بررسی شود و از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم خواست در این جلسه توضیحات لازم را ارائه دهد.

حمایت جدی کمیسیون اجتماعی مجلس از کارگران و بازنشستگان صنایع فولاد

وی با اشاره به آسیب جدی صنایع فولاد در حمله نیروهای آمریکایی_صهیونی به صنایع کشور و طرح این موضوع در نشست کمیسیون اجتماعی، گفت: مقرر شد همکاران ما در کمیسیون یک گزارش ویژه درخصوص شرکت فولاد مبارکه و همچنین فولاد خوزستان تنظیم و از طریق دبیرخانه از وزرای صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کنند سریعاً با اعزام یک هیأت کاملاً مستقل ابعاد آسیب‌ها را بررسی کنند و هر حمایتی که لازم باشد را از کارگران، کارکنان و بازنشستگان این مجموعه‌ها انجام دهند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس موضوع احکام پرداخت حقوق و دستمزد کارگراندر سال جدید را یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این نشست کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام و عنوان کرد: یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه، نحوه پرداخت احکام صادره پرداخت حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران براساس مصوبه شورای عالی کار و شورای عالی تأمین اجتماعی بود که معاون روابط کار وزارت کار در این خصوص هم گزارشی ارائه کرد و مصوب شد هر یک از نمایندگان در استان‌های مورد نظر و هدف، اگر پیشنهادات احتمالی اختصاصیِ استان خود در این زمینه دارند، سریعاً به کمیسیون اجتماعی ارسال کنند تا ما به وزارت کار ارائه دهیم.

بابایی کارنامی در پایان گفت: کارگران و بازنشستگان هیچ نگران نباشند؛ خوشبختانه با حمایت‌های دولت و مجلس سعی بر این است که کم‌ترین آسیب به آن‌ها برسد. ما در تمام حالات به فکر و در خدمت این عزیزان هستیم و تمامی حمایت‌های لازم را از شریف‌ترین اقشار جامعه انجام خواهیم داد.

*معصومه مهری