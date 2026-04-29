حضور ۶۰ روزه مردم ایران در خیابان ها یک رکورد تاریخی در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی زاده شامگاه چهارشنبه با حضور در اجتماع بزرگ فعالان رسانه ای شهرستان دزفول، اظهار کرد: مردم شهرستان دزفول در سراسر این سال ها مقاومت را در کشور و در سطح بین الملل به عنوان یک گفتمان تثبیت کرده اند.

وی افزود: شهرستان دزفول به عنوان محور مقاومت در کشور باعث همگرایی زیادی در اقصی نقاط کشور و حتی جهان شده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در جهت خواهرخواندگی دزفول و شهر صور لبنان طی سال های گذشته، تصریح کرد: این دو شهر نماد مقاومت در مقابل جنایات ددمنشانه دشمنان هستند.

پاپی زاده با بیان اینکه امروزه محور مقاومت در سراسر غرب آسیا در حال مخابره پیام مقاومت در جهان است، عنوان کرد: این مهم یک پیروزی بزرگ است که از شهرهای بزرگی مانند دزفول آغاز شده که جا دارد بنده به زادگاه مقاوم و استوار خود افتخار کنم.

وی یادآور شد: این همدلی و اتحادی که ملت بزرگ ایران در این دو ماه اخیر با حضور در خیابان ها به منظور پشتیبانی از نظام، انقلاب و نیروهای مسلح کشور انجام داده اند یک اقدام بی‌نظیر و تاریخی است. این حضور دو ماهه مردم در خیابان ها یک اثر ماندگار و یک رکورد تاریخی در سراسر جهان محسوب می شود.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رسانه های دزفول به‌عنوان یک الگوی رسانه ای در استان و کشور انسجام و همدلی را همواره سرلوحه فعالیت های خود داشته اند، گفت: رسانه های دزفول و خبرنگاران فعال این شهرستان همواره در برهه های حساس نظام و انقلاب حضور پرشوری داشته اند که برپایی این موکب فعالان رسانه ای یک نمونه از این اقدامات و حضور آگاهانه آنان است که ضروری است این اقدام ارزشمند تداوم یافته و به یک کمپین به منظور الگوبرداری سایر شهرها تبدیل شود.

پاپی زاده ضمن انتقاد از برخی از سلبریتی ها و رسانه ها، یادآور شد: این افراد و این رسانه ها از ظرفیت ملت و کشور استفاده کرده و به جایگاه و موقعیت رسیدند اما امروز که باید در سمت دفاع از وطن باشند خبری از آنان نیست که جای تاسف دارد.

حضور مردم موجب مباهات ایران در دنیا است

همچنین عزیز مرداس، سرپرست فرمانداری دزفول نیز در این اجتماع اظهار کرد: رسانه های دزفول از روز اول جنگ رمضان به شکل چشمگیری در عرصه دفاع از وطن و تزریق امید در جامعه حضور فعالانه و ارزشمندی داشته اند که جای قدردانی دارد.

وی برپایی موکب فعالان رسانه ای را یک ایده نوآورانه و ارزشمند از سوی اصحاب رسانه دزفول برشمرد گفت: طی دو ماه اخیر مردم عزیز ایران به شکل حماسی و مقتدرانه در کف خیابان ها بودند که این حضور موجب مباهات کشور در دنیا شده است.