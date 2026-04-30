۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۵

پنجشنبه‌های مستند در مهر؛

مستندساز نقش کلیدی در ثبت حوادث خلیج فارس دارد؛ چالش فیلمسازی در دریا

مستندساز نقش کلیدی در ثبت حوادث خلیج فارس دارد؛ چالش فیلمسازی در دریا

رامتین بالف با اشاره به چالش‌های مستندسازی در آب درباره اهمیت پرداختن به خلیج فارس در آثار مستند صحبت کرد.

رامتین بالف مستندساز که مستندهای مختلفی را با موضوع خلیج فارس تولید کرده‌است در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز ملی خلیج فارس اظهار کرد: ما در جهان تنها یک خلیج فارس داریم و بدون شک برای حفظ این میراث ارزشمند، باید با رویکردی همه‌جانبه و جامع عمل کنیم. من به عنوان یک مستندساز، بیشتر فعالیت‌های خود را به نمایش زیبایی‌های این شاخاب پارسی و تأثیر شگرف آن بر زندگی و روح آدمی اختصاص داده‌ام.

وی افزود: در عین حال، در آثارم به‌طور میدانی و مستند، آلودگی‌ها و آسیب‌هایی را که به وضوح از سوی همین انسان‌ها بر پیکره خلیج فارس وارد شده، به تصویر کشیده‌ام. به اعتقاد من، امروزه نقش فیلمساز مستند در ثبت رویدادها و حوادثی که بر این خلیج زیبا و در عین حال زخمی می‌گذرد، از هر زمان دیگری مهم‌تر و حیاتی‌تر است.

مستندساز نقش کلیدی در ثبت حوادث خلیج فارس دارد؛ چالش فیلمسازی در دریا

این مستندساز با اشاره به چالش‌های تولید فیلم در خلیج فارس گفت: به طور کلی، خلق هر اثری در روند تولید خود سرشار از چالش‌ها و دشواری‌هاست و مستندسازی در دریا، بدون اغراق، یکی از سخت‌ترین گونه‌های مستندسازی به شمار می‌رود.

بالف افزود: به طور مشترک با برادرم، رشاد بالف، فیلم‌هایی با عناوین «روی پوست نهنگ»، «عروس واژگون»، «خانه آبی»، «رودخانه لیان»، «زوانتوس»، «رافائل» و «آخرین کوسه‌نهنگ» را تولید کرده‌ایم. تمام این فیلم‌ها در زمینه معرفی آبزیان، بررسی آلودگی‌های دریایی و به طور کلی موضوعاتی مرتبط با خلیج فارس ساخته شده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر نیز مشغول تهیه و تولید یک مستند جدید درباره خلیج فارس هستم.

ندا زنگینه

