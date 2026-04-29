امام جمعه بوشهر: دشمن به هیچ یک از اهداف خود نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری شامگاه چهارشنبه در جمع مردم دلوار در گلزار شهدای گمنام این شهر اظهار کرد: آمریکا با اهداف خاصی آمده بود تا ایران را تجزیه کند، نفت و گاز کشور را به یغما ببرد، رژیم انقلابی و مسلمان ایران را براندازی کند، توان موشکی ما را مختل سازد، پیشرفت هسته‌ای را به صفر برساند و از ایران عبور کرده و به نظم مطلوب خود در جهان دست یابد؛ آمریکا و صهیونیست‌ها به دنبال سلطه بر جهان برای چپاول ثروت همه کشورها هستند.



وی افزود: شما می‌دانید در ونزوئلا چه کردند؛ حمله کردند، رئیس‌جمهور منتخب آن کشور را ربودند، نفت و گاز آنجا را تصاحب و درآمدش را به حساب آمریکا واریز کردند؛ قصد داشتند ایران را دچار بحران کنند و به تعبیر امام شهیدمان، ایران را ببلعند؛ نگاه آمریکا به جهان این است که تمام کشورها با حفظ اسم، جزئی از مستعمره آمریکا باشند، تنها کشوری که با استقامت در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده، ایران است.



نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ضمن اشاره به اینکه آمریکایی ها آمده بودند در عرض سه تا پنج روز کار ایران را تمام کنند، اما خودشان در گردابی افتادند که اکنون به دنبال راه فرارند آن هم به‌گونه‌ای که ابهتشان نشکند و جهان قضاوت نکند که شکست خوردند، افزود: آن‌ها به هیچ‌یک از اهدافشان نرسیدند؛ نه ایران را تجزیه کردند، نه نفت ما را بردند، نه براندازی کردند، نه توان موشکی را تضعیف کردند، نه توان هسته‌ای را به صفر رساندند و نه توانستند از ایران عبور کنند و به نظم موردنظر خود برسند.



آیت الله صفایی بوشهری گفت: هر کس برای اهدافی تجاوز می‌کند و به آن اهداف نمی‌رسد، شکست‌خورده است و کشوری که مانع تحقق اهداف مهاجم می‌شود، پیروز است؛ و ما پیروزیم.



وی افزود: اکنون آمریکا به‌قدری درمانده شده که به کشورهای هم‌پیمانش مانند فرانسه، انگلیس، آلمان و ایتالیا اصرار می‌کند که بیایید حداقل تنگه هرمز را باز کنید؛ اما هیچ‌کس قبول نمی‌کند و می‌گویند روی اسب بازنده شرط‌بندی نمی‌کنیم.



نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: این کشورهای کوچک عربی همسایه، که توقع نداریم در کنار ما قرار بگیرند، انتظار داشتیم دست‌کم با دشمنان مسلمان‌کُش همکاری نکنند؛ اما متأسفانه این کار را کردند؛ به آن‌ها تذکر می‌دهیم که به خود بیایید، به اسلام فکر کنید و در مسیر سنت رسول خدا محمد مصطفی(ص) باشید؛ شما چگونه می‌خواهید پاسخ خدا و رسولش را بدهید که امروز در کنار صهیونیست‌های قاتل مسلمین و آمریکا ایستاده‌اید؟ شما که ادعای مسلمان بودن دارید، بیایید در کنار مسلمین و ایران قرار بگیرید.



آیت‌الله صفایی افزود: آمریکا به دنبال آن است که مردم ایران شعار «مرگ بر آمریکا» را ترک کنند؛ اما مردم دلوار، همچون زمان رئیسعلی دلواری شهید، امروز فریاد می‌زنند «مرگ بر آمریکا»؛ ملت‌ها در طول تاریخ درس بزرگی به متجاوزان داده‌اند، انگلیس وقتی به دلوار حمله کرد، ابرقدرت دریایی بود، چهار ناو جنگی به این منطقه آورد؛ نامشان در تاریخ موجود است؛ اما رئیسعلی دلواری با حدود هزار نفر، چهار ماه در برابر تفنگداران دریایی و توپخانه انگلیس ایستاد.



وی بیان کرد: آن‌ها فکر می‌کردند با توپخانه و ناو می‌توانند رزمندگان باایمان را شکست دهند، اما با سرداری چون رئیسعلی دلواری و مردان و زنان بزرگ منطقه دلا روبه‌رو شدند و شکست خوردند؛ رئیسعلی پیشمرگه‌های هندی و افسران انگلیسی را به دریا ریخت، در نامه‌اش نوشته که تعداد زیادی از آنان در نخلستان‌ها کشته یا مجروح افتاده‌اند.



نماینده ولی فقیه با اخطار به آمریکایی‌ها گفت: آمریکا بداند اگر بخواهد به استان بوشهر حمله کند، مردم دلوار و بوشهر همان کاری با آن‌ها خواهند کرد که رئیسعلی دلواری با انگلیس کرد؛ با این تفاوت که اگر رئیسعلی به انگلیسی‌ها و هندی‌ها رحم کرد و گفت به دریا بریزیدشان، ما رحم نخواهیم کرد؛ همین‌جا دفنشان خواهیم کرد.