۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۴

پولیتیکو: ترامپ مایل به همکاری با ناتو در اوکراین نیست

یک رسانه آمریکایی نوشت جنگ علیه ایران، اختلافات بین رئیس جمهوری آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) را تشدید کرده است و وی تمایلی به همکاری با این نهاد نظامی در اوکراین ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه پولیتیکو به نقل از مقامات آمریکایی نوشت:، مقامات دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، نمی‌توانند به یاد بیاورند که آخرین بار چه زمانی بحث مذاکرات درباره اوکراین در کاخ سفید مطرح شده است زیرا مذاکره‌کنندگان اصلی در رابطه با موضوع اوکراین کاملا درگیر مسئله ایران هستند.

این رسانه آمریکایی به نقل از یک مقام آگاه افزود: تمایل رئیس‌جمهور آمریکا به همکاری با همتایان خود در ناتو درباره اوکراین نیز کاهش یافته، زیرا متحدان اروپایی از همراهی با اقدامات آمریکا علیه ایران خودداری کرده‌اند.

کشورهای عضو ناتو ضمن مخالفت با جنگ علیه ایران اعلام کردند که این اقدام بدون مشورت با آنها انجام شده و حاضر نیستند منافع ملی خود را فدای اهداف رژیم صهیونیستی و آمریکا کنند. اسپانیا و ترکیه از جمله اعضای ناتو هستند که به صراحت، تجاوز به خاک ایران را محکوم کردند.

کد مطلب 6815742

