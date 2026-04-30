اتحادیه اروپا برای اوکراین پهپاد می خرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا گفت که اولین قسط از وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین، به مبلغ ۶ میلیارد یورو، در سهماهه جاری پرداخت خواهد شد و صرف خرید پهپادها و تأمین نیازهای بودجهای خواهد شد.
اختصاص وام به اوکراین از سوی اتحادیه اروپا موجب تشدید تنش بین مسکو و بروکسل شده است. کرملین، کشورهای اروپایی را به کارشکنی در راه رسیدن به صلح متهم و کمک های آنها را عامل طولانی شدن جنگ اعلام کرده است.
باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.
شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.
