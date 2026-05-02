اسپانیا خواستار توقف جنگ علیه ایران و آتش بس در لبنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، خواستار پایان دادن به جنگ علیه ایران شد و بر لزوم گنجاندن لبنان در این توافق تاکید کرد.

آلبارس با اشاره به تحولات جنوب لبنان گفت که این اتفاقات مبتنی بر «دیپلماسی نظامی و سیاسی» و شبیه تحولات غزه است. وی خاطرنشان کرد که این وضعیت مانع از بازگشت ساکنان به سرزمین‌هایشان می‌شود.

آلبارس همچنین در مورد پایگاه‌های آمریکایی در اسپانیا، گفت که پس از تهدید دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر خروج سربازان از آنها، همچنان فعال هستند. وی تاکید کرد که تصمیم نهایی در مورد این پایگاه‌ها تحت حاکمیت اسپانیا باقی می‌ماند.

در همین راستا، آلبارس بازداشت یک شهروند اسپانیایی توسط رژیم صهیونیستی در ناوگان جهانی مقاومت را مورد انتقاد قرار داد.