خشم دوباره ترامپ از متحدان اروپایی برای عدم همراهی در تجاوز علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری آمریکا با ابراز خشم از عدم همراهی متحدان غربی در تجاوز علیه ایران و موضوع تنگه هرمز، اعتراف کرد: بسیار ناامید شدم چرا که متحدان مان در ناتو درخواست مرا برای کمک اجابت نکردند.

وی با انتقاد دوباره از انگلیس برای عدم همراهی در جنگ علیه ایران گفت: انگلیس در جنگ ایران به ما کمک نکرد.

ترامپ با انتقاد از نخست وزیر انگلیس افزود: [کی یر] استارمر اعلام کرد که کشورش پس از پایان جنگ به ما کمک خواهد کرد و من گفتم آن زمان دیگر به شما نیازی نخواهیم داشت.

وی به موضوع تماس تلفنی اش با رئیس جمهوری روسیه پرداخت و گفت:امروز در تماس تلفنی با پوتین درباره مسائل ایران و اوکراین صحبت کردم.

ترامپ افزود که پوتین گفت که «می‌خواهد به من برای پایان دادن به جنگ [علیه] ایران کمک کند، اما من در جواب گفتم تو باید جنگ خودت در اوکراین را پایان دهی.»

وی در پایان ادعای هفته ها و ماه های خود درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را تکرار کرد و مدعی شد: اجازه نمی‌دهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.

ترامپ در واکنش به خروج امارات از سازمان اوپک نیز گفت: به نظرم این کار خیلی خوبی است، چرا که نتیجه نهایی برای کاهش قیمت سوخت مثبت خواهد بود.