آنکارا: حمله به ناوگان رفع محاصره غزه دزدی دریایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه ترکیه، این وزارتخانه در بیانیه ای با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان رفع محاصره غزه اعلام کرد که این حمله دزدی دریایی است.

وزارت امور خارجه ترکیه افزود: از جامعه جهانی می‌خواهیم که در برابر اقدامات غیرقانونی اسرائیل علیه ناوگان الصمود، موضع یکپارچه‌ای اتخاذ کند. اسرائیل با حمله به ناوگان صمود، ارزش‌های انسانی و حقوق بین‌الملل را هدف قرار داده است.

در این بیانیه آمده است: اقدامات رژیم صهیونیستی اصل آزادی کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی را نقض کرده است. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم در برابر این اقدام غیرقانونی اسرائیل موضعی متحد اتخاذ کند.

وزرات امور خارجه ترکیه افزود: در خصوص وضعیت شهروندان ما و دیگر سرنشینان این ناوگان، تمامی اقدامات لازم با هماهنگی کشورهای ذی‌ربط در حال انجام است.

رسانه های رژیم صهیونیستی به نقل از رادیو ارتش این رژیم اعلام کردند که نیروهای این رژیم تاکنون کنترل ۷ کشتی از مجموع ۵۸ کشتی ناوگان صمود را به دست گرفته‌اند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی افزود: نیروی دریایی این رژیم کنترل کشتی هایی از ناوگان صمود به سوی غزه را آغاز کرده اند که در فاصله دوری از سواحل اسرائیل قرار داشتند.

فعالان ناوگان جهانی صمود در تشریح این حمله صهیونیست ها اعلام کردند که بیشتر قایق‌های ما در دریای مدیترانه با پارازیت و اختلال در سیستم‌های ارتباطی و موقعیت‌یاب روبه رو شده است.

براساس گزارش این فعالان، شناورهای نظامی رژیم اسرائیل در حال نزدیک شدن به کشتی‌های این ناوگان هستند که به سمت غزه در حرکت است.

رسانه های اسرائیلی اعلام کردند که نیروی دریایی این رژیم مقابله با ناوگان صمود را که اکنون در نزدیکی جزیره کرت یونان قرار دارند، آغاز کردند.