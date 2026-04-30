به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مسئولان ناوگان صمود که برای شکستن محاصره نوار غزه به سمت این منطقه در حرکت بود اما با حمله رژیم صهیونیستی رو به رو شد اعلام کردند، صهیونیست ها ۲۱ کشتی متعلق به ناوگان غیر نظامی صمود را تخریب و رها کردند. آنها فعالان غیرنظامی را سرگردان رها کرده و برخی دیگر را ربودند.

مسئولان مذکور اضافه کردند، صهیونیست ها روش های تخریب هدفمند خود را در آب های بین المللی اجرا می کنند.

آنها بیان کردند، در حال حاضر جان صدها مدافع حقوق بشر در خطر است و ما خواستار واکنش فوری بین‌المللی به این فاجعه عمدی هستیم.

لازم به ذکر است بامداد امروز، رسانه های رژیم صهیونیستی به نقل از رادیو ارتش این رژیم اعلام کردند که نظامیان اشغالگر کنترل ۷ کشتی از مجموع ۵۸ کشتی ناوگان صمود را به دست گرفته‌ و آنها را مصادره کردند.

فعالان ناوگان جهانی صمود در تشریح این حمله صهیونیست ها اعلام کردند که بیشتر قایق‌های آنها در دریای مدیترانه با پارازیت و اختلال در سیستم‌های ارتباطی و موقعیت‌یاب روبه رو شدند.