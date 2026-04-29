رژیم اسرائیل، ۷ کشتی ناوگان صمود را تصرف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی به نقل از رادیو ارتش این رژیم اعلام کردند که نیروهای این رژیم تاکنون کنترل ۷ کشتی از مجموع ۵۸ کشتی ناوگان صمود را به دست گرفته‌اند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی افزود: نیروی دریایی این رژیم کنترل کشتی هایی از ناوگان صمود به سوی غزه را آغاز کرده اند که در فاصله دوری از سواحل اسرائیل قرار داشتند.

فعالان ناوگان جهانی صمود در تشریح این حمله صهیونیست ها اعلام کردند که بیشتر قایق‌های ما در دریای مدیترانه با پارازیت و اختلال در سیستم‌های ارتباطی و موقعیت‌یاب روبه رو شده است.

براساس گزارش این فعالان، «شناورهای نظامی رژیم اسرائیل در حال نزدیک شدن به کشتی‌های این ناوگان هستند که به سمت غزه در حرکت است.»

رسانه های اسرائیلی اعلام کردند که نیروی دریایی این رژیم مقابله با ناوگان صمود را که اکنون در نزدیکی جزیره کرت یونان قرار دارند، آغاز کردند.

مقام حماس، توقیف ناوگان الصمود را دزدی دریایی و نقض قوانین بین‌المللی خواند

اسامه حمدان، از رهبران جنبش حماس در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به کاروان جهانی الصمود و کنترل ۷ کشتی از این کاروان گفت که این اقدام مصداق دزدی دریایی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

وی تاکید کرد که حمله به فعالان حاضر در این ناوگان امدادی، نشانه‌ای دیگر از رفتار وحشیانه رژیم صهیونیستی به شمار می رود.

حمدان در بخش دیگری از سخنانش به نقض مکرر آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت که این رژیم طی ۲۰۰ روز گذشته از تعهداتش در توافق آتش‌بس در نوار غزه خودداری کرده است.

وی تاکید کرد که نقض این توافق از سوی رژیم اشغالگر از حد تخلف گذشته و به تجاوز روزانه و سازمان‌ یافته علیه ساکنان غزه تبدیل شده است.

حمدان به همدستی نیکولای ملادنوف، مدیر اجرایی شورای صلح با رژیم صهیونیستی علیه غزه اشاره کرد و گفت که وی نتوانسته اسرائیل را مجبور کند که مرحله نخست توافق را اجرا کند.

این رهبر حماس در ادامه تصریح کرد که این جنبش به کشورهای میانجی گر گفته تا زمانی که همه تعهدات مرحله نخست توافق به‌ طور کامل اجرا نشود، با ورود به مرحله دوم موافقت نخواهد کرد.

کشتی های ناوگان جهانی الصمود به بندر اسدود منتقل می شوند

روزنامه معاریو چاپ سرزمین های اشغالی به نقل از یک مقام نظامی رژیم اسرائیل گزارش داد که به احتمال زیاد، بعضی از کشتی‌های توقیف شده ناوگان جهانی الصمود به بندر اسدود منتقل می شوند.

این مقام نظامی گفت: ارتش اسرائیل هم‌اکنون بر اساس دستورات رهبران سیاسی، در حال اجرای محاصره دریایی غزه است.

سخنگوی کاروان الصمود: اسرائیل نتوانسته مانع از همه کشتی ها کاروان شود

حمیده سخنگوی کاروان موسوم به کاروان الصمود اعلام کرد که تاکنون تأیید نشده که اسرائیل توانسته باشد به صورت کامل با همه کشتی‌های ناوگان الصمود مقابله کند.

وی گفت که کشتی‌های این کاروان در چارچوب قوانین بین‌المللی حرکت می‌کنند و هدف آن‌ها رسیدن به نوار غزه است.

به گفته او، ارتباط با برخی از کشتی‌های ناوگان به‌طور کامل قطع شده است.

در همین حال، یکی از اعضای کمیته راهبری این کاروان تأکید کرد که هرگونه مقابله با این کشتی‌ها از سوی اسرائیل، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

همزمان، ایوب حبراوی، عضو هیئت اداره‌کننده کاروان الصمود به شبکه المیادین گفت که نیروی دریایی اسرائیل مانع از تعدادی از کشتی‌های این ناوگان شده و به آن‌ها یورش برده است.

وی افزود که نیروهای اسرائیلی شماری از فعالان حاضر در این کشتی‌ها را بازداشت کرده‌اند و ارتباط با تعدادی دیگر نیز قطع شده است.

حبراوی همچنین با اشاره به تجربیات پیشین گفت که به‌طور معمول نیروهای اسرائیلی پس از ورود به کشتی‌ها، اقدام به برخورد با فعالان می‌کنند.

وی گفت که توقیف کشتی های کاروان در سواحل یونان صورت گرفت و ضروری است که یک اقدام قانونی و مردمی علیه اشغالگران اسرائیلی و تجاوزشان به این کاروان صورت گیرد.