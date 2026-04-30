آزادی ۲۳ زندانی جرائم غیرعمد سنندج در دهه کرامت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خسروی صبح پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن دهه کرامت و به مناسبت سالروز میلاد باسعادت امام رضا(ع) صبح پنجشنبه زندان مرکزی سنندج میزبان کاروان «زیر سایه خورشید» و خادمان حرم مطهر رضوی شد.

وی افزود: در جریان این آیین معنوی، ۲۳ نفر از زندانیان جرائم مالی غیرعمد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و با مشارکت خیرین و نیکوکاران از زندان آزاد شدند.

وی یادآور شد: این اقدام در راستای ترویج فرهنگ گذشت، همدلی و حمایت از افراد گرفتار در جرائم غیرعمد صورت گرفت.

مدیرکل زندان‌های کردستان نقش خیرین در کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازگشت افراد به آغوش خانواده را بسیار مهم ارزیابی کرد و بر تداوم چنین اقدامات خداپسندانه‌ای تأکید کردند.

بخشش یک محکوم به قصاص به حرمت پرچم رضوی

خسروی اضافه کرد: از دیگر بخش‌های قابل توجه این مراسم، جلب رضایت اولیای دم در یکی از پرونده‌های قصاص بود که در نهایت به بخشش یک محکوم انجامید.

وی تصریح کرد: این اقدام که همزمان با حضور پرچم متبرک حرم رضوی صورت گرفت، جلوه‌ای از فرهنگ ایثار و گذشت در جامعه اسلامی را به نمایش گذاشت.

وی گفت: در این مراسم برنامه‌های فرهنگی، مدیحه‌سرایی، پرچم‌گردانی و توزیع متبرکات نیز انجام شد.