آزادی ۱۱ زندانی غیر عمد یزدی با اجرای پویش بخشش کریمانه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شاهحسینی ضمن تبریک سالروز میلاد با سعادت امام رضا (ع)، از آزادی ۱۱ زندانی جرائم غیرعمد یزدی خبر داد و اظهار کرد: این آزادیها به همت ستاد دیه استان و با همراهی نیکوکاران یزدی در قالب پویش «بخشش کریمانه از سالروز میلاد با سعادت حضرت معصومه (س) تا میلاد با سعادت امام رئوف، امام رضا (ع) محقق شده است.
شاه حسینی افزود: رقم بدهی این زندانیان آزاد شده مبلغ ۹۹ میلیارد تومان بود که با قبولی دادخواست اعسار، اخذ گذشت رضایت مندانه از شکات و آورده محکومین، مبلغ ۹۳ میلیارد تومان تامین شده و مابقی این مبلغ از منابع این ستاد مردمی شامل کمکهای خیرین و نیکوکاران نوعدوست و تسهیلات بانک.های عامل، مبلغ ۶ میلیارد تومان به حساب سپرده دادگستری واریز و زمینه آزادی این ۱۱ نفر و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده فراهم شد.
وی با تشریح نوع محکومیت این مددجویان گفت: از این تعداد آزاد شده تعداد ۶ مددجو مربوط به محکومین مالی، تعداد ۵ محکوم مربوط به پرداخت مهریه بودند که از این تعداد آزاد شده ۹ مددجو مرد و ۲ مددجو زن بودند.
این مقام مسئول در ادامه با قدردانی از مردم دارالعباده یزد به دلیل توجه ویژه آنان به موضوع آزادی زندانیان جرائم غیرعمد گفت: مردم حسینیه ایران همواره نشان دادهاند که در هر شرایطی یاریرسان نیازمندان هستند و هیچگاه خانوادههای چشمانتظار زندانیان غیرعمد را تنها نگذاشتهاند که استمرار کمکهای خیرخواهانه مردم این استان، گواهی روشن بر ایمان، انسانیت و فرهنگ ریشهدار نوعدوستی در میان یزدیهاست.
وی در پایان گفت: ستاد مردمی دیه بهعنوان تنها مرجع رسمی رسیدگی به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد فعالیت میکند و فرایند کمک به آزادی این زندانیان پس از انجام بررسیها و تحقیقات لازم درباره شرایط و مشمول بودن افراد انجام میشود.
وی افزود: نیکوکاران میتوانند برای مشارکت در این اقدام خداپسندانه با حضور در دفتر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان، کمکهای خود را برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کنند.
