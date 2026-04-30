۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴

بابایی: بهره‌مندی از فضیلت الهی در گرو جمع شدن زیر پرچم ائمه‌اطهار است

یزد - استاندار یزد با بیان اینکه اقامه شعائر دینی و مذهبی را از توفیقات الهی است گفت: بهره‌مندی از فضیلت الهی در گرو جمع شدن زیر پرچم انبیاء و ائمه اطهار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در نشست با خادمین امام رضا علیه السلام و برگزار کنندگان جشن زیر سایه خورشید یزد با قدردانی از انجام امور فرهنگی مختلف از سوی اعضای هیئت انصار ولایت یزد اظهار کرد: اشتیاق زیارت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در بین تمامی مردم ایران به ویژه استان یزد موج می‌زند.

وی اقامه شعائر دینی و مذهبی را از توفیقات الهی برشمرد و گفت: بر اساس آیات نورانی قرآن کریم تقوای درونی و تقوای الهی باعث گام برداشتن انسان در مسیر مستقیم خواهد شد.

بابایی در ادامه تصریح کرد: بهره‌مندی انسان از کرامت و فضیلت از سوی خداوند در گرو جمع شدن زیر پرچم انبیاء الهی و ائمه اطهار است که به آنان هویت و اصالت می‌بخشد.

وی با بیان اینکه برای توفیق جمع شدن زیر پرچم حضرت علی بن موسی الرضا (ع) باید شکرگزار خداوند باشیم، افزود: بدون تردید کسانی که در مکتب پیامبر اسلام با جانفشانی به درجه شهادت رسیدند، در مسیر حق هستند.

بابایی در همین راستا ادامه داد: کسانی که بستر انحراف خویش را فراهم کرده‌اند خداوند آنان را به حال خود رها خواهد کرد.

استاندار یزد در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: امیدوارم در سال‌های آینده نیز شاهد تداوم برگزاری برنامه‌های فاخر فرهنگی نظیر جشن زیر سایه خورشید در یزد باشیم‌.

