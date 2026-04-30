واکنش رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ به اتفاقات جنگ اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، «میریانا اسپولیاریک»، در دیدار با رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان در ساختمان صلح، با بیان اینکه کار شجاعانه نیروهای هلالاحمر ایران را در امدادرسانی به مردم طی جنگ اخیر تحسین میکنم، گفت: شما امدادگران کاری بسیار مهم و بشردوستانه در حق مردم ایران انجام دادهاید.
وی افزود: چندینبار در تلاش برای انجام این ماموریت بودم، اما هر بار به دلایل مختلفی شرایط مهیا نشد. در این بازید مهم یک روزه، تلاش داریم که علاوه بر مدیران جمعیت هلالاحمر، با دیگر مسئولان دولتی از جمله وزیر امور خارجه دیدار و رایزنی داشته باشیم و هدف از این رایزنیها نیز تقویت همکاری با مسئولین جمعیت هلالاحمر و مقامات کشور است.
رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ با بیان اینکه از زمانی که در کمیته بینالمللی صلیب سرخ مسئولیت پذیرفتهام، همواره در محافل شخصی و عمومی بر اهمیت رعایت حقوق بینالمللی بشردوستانه تاکید کردهام، افزود: متاسفانه در منطقه این قوانین مکرر مورد نقض قرار میگیرد و این سطح تاثیر بر غیرنظامیان، به ویژه کودکان، غیر قابل قبول است و هیچ دلیل و بهانهای برای محروم کردن کودکان از حقوق خودشان وجود ندارد.
میریانا اسپولیاریک با اشاره به اینکه کمیته بینالمللی صلیب سرخ در حال حاضر تقریبا حدود ۳ هزار نیرو در منطقه دارد، ادامه داد: من به مناطق مختلف از جمله غزه، کرانه باختری، لبنان، سوریه، کشورهای حوزه خلیج فارس و ...، سفر کردهام و اکنون هم در ایران هستم. باید تاکید کنم که این وضعیت بسیار خطرناک است. این روندی است که کنوانسیونهای ژنو را متاثر میکند و ما باید با توجه به ظرفیتی که داریم و تمامی افرادی که با جمعیت هلالاحمر ایران کار میکنند، تلاش خود را معطوف به کاهش تنش کنیم. این کاهش تنش لازمه حمایت از غیرنظامیان و کودکان است.
رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ افزود: ما باید بتوانیم اقداماتی را که منجر به بیاحترامیبه قواعد بنیادین بشردوستانه و زیرپا گذاشتن آنها میشود و علیه غیرنظامیان و امدادگران بشردوستانه هستند، خنثی و معکوس کنیم.
وی با اشاره به اینکه کمیته بینالمللی صلیب سرخ در شرایط مخاصمات مسلحانه بینالمللی یا غیر بینالمللی وظایفی بر عهده دارد، گفت: به همین دلیل است که ما اینجا حضور داریم، اینجا میمانیم و از درون و خارج از کشور تلاش میکنیم که کارمان را انجام و شرایط را تغییر دهیم و هر حمایتی که در این خصوص از دستمان برآید، انجام میدهیم.
اسپولیاریک درباره ارسال کمکهای بشردوستانه با تاکید بر امکانات و ظرفیتهای جمعیت ملی ایران، افزود: شما عضو قوی هستید، امکانات خوبی دارید و پیشرو هستید، البته در کمک به تامین نیازهای درمانی کشور با همکاری ریاست نمایندگی ما در ایران اگر نیاز هایی مربوط به تامین دارو برای راهاندازی بیمارستانها وجود داشته باشد، این امکان برای ما مهیاست و کمک خواهیم کرد. اگر این نیازها به تیم ما اعلام شود مثل گذشته پاسخگو خواهیم بود. البته موارد خاصی هم وجود دارد که به دلیل تحریمها امکان واردات ملزومات مورد نیاز وجود ندارد. این هم از جمله مواردی است که امیدواریم بتوانیم تسهیلگری انجام دهیم.
وی در خصوص پایش و مستندسازی نقضهای حقوق بینالمللی بشردوستانه گفت: کمیته بینالمللی صلیب سرخ ارزیابیها و روش خود را در تحلیل و شناسایی نقضهای احتمالی حقوق بینالمللی بشردوستانه دارد و ما در زمینه پیگیری چنین نقضها و چنین شرایطی فعالیت میکنیم.
اسپولیاریک با قدردانی از رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان به دلیل پیگیری و ارتباط مستمر با کمیته بینالمللی صلیب سرخ، افزود: ایشان مستقیما اطلاعاتی را در اختیار ما گذاشتهاند. من هم در این زمینه پیگیریهایی را به صورت مستقیم انجام خواهم داد. گزارشهای هلالاحمر ایران و گزارشی که ما از وزارت امور خارجه دریافت میکنیم، مکمل ارزیابیهای ما از شرایط موجود خواهد بود. ما به صورت دوجانبه و محرمانه گفتوگوهایی را با دولتها در خصوص شرایط درگیری و نحوه هدایت مخاصمات انجام میدهیم و البته تحلیل خود را از نقض احتمالی حقوق بینالمللی بشردوستانه ارائه خواهیم داد.
رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ با بیان اینکه ظرف سالهای گذشته ما بیشتر از دهه قبل کار پیگیری نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی را انجام دادهایم، گفت: این خود نشاندهنده افزایش تنش در مناطق و زمینههای مختلفی است که ما در آنها فعالیت داریم. ما طبق رسالت و ماموریتمان متعهدیم با جزییات، به صورت هدفمند، مشخص و قاطعانه وظایف خود را پیگیری کنیم، چراکه میخواهیم حمایت بیشتری از غیرنظامیان در خصوص رعایت حقوق بینالمللی بشردوستانه داشته باشیم، چه در این کشور و چه هر جای دیگر.
میریانا اسپولیاریک با بیان اینکه ما نباید هیچ فرصتی را برای تلاشهای بینالمللی بشردوستانه از دست بدهیم، ادامه داد: با توجه به ارادهای که جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته بینالمللی صلیب سرخ دارند، در این زمینه تلاش خواهیم کرد. ما سعی میکنیم در رفع نیازهای این کشور، حمایتگری و پیگیری کنیم. امیدواریم در آینده شاهد شرایط مشابهی از درد و رنج کودکان، چنانکه در تصاویر جنگ دیدیم، نباشیم . در گفتگوهایی که به زودی انجام خواهیم داد، در خصوص توسعه همکاریها بحث خواهیم کرد و اینکه چطور میتوانیم کمکهای درمانی بیشتری را به شما ارائه کنیم.
وی در پایان از تلاش نیروهای جمعیت هلال احمر طی جنگ اخیر مجددا قدردانی کرد و افزود: از شجاعت، تلاش و کار بزرگی که شما طی هفتههای گذشته انجام دادید تمجید میکنم. کاری که امدادگران در این جنگ انجام دادند، بسیار مهم و دستاورد بسیار بزرگی بود.
