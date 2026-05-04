به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فارینافرز، این نشریه در مقالهای تحلیلی به قلم یکی از مقامات اسبق وزارت خارجه آمریکا، به بررسی جایگاه تنگه هرمز در امنیت انرژی جهان پرداخته و نوشته است که تحولات ژئوپلیتیکی و وابستگی بازارهای جهانی به عبور امن از این آبراهه راهبردی، موجب افزایش حساسیت اقتصادی و سیاسی پیرامون آن شده است.
در این گزارش، با استناد به محاسبات نویسنده مقاله، ظرفیت بالقوه درآمدزایی تنگه هرمز در صورت وضع عوارض بر عبور محمولههای انرژی بررسی شده و برآورد شده است که این درآمد میتواند به حدود ۸۰ میلیارد دلار در سال برسد. بر اساس این تحلیل، ارقام پیشنهادی شامل ۵ دلار برای هر بشکه نفت، ۲۰ سنت برای هر هزار فوتمکعب گاز، ۲۵ دلار برای هر تن گوگرد و ۳۰ دلار برای هر تن اوره عنوان شده است.
فارینافرز تأکید میکند که وابستگی گسترده اقتصاد جهانی به این مسیر دریایی، نقش تنگه هرمز را در ثبات عرضه انرژی برجسته کرده و کنترل و مدیریت آن به یکی از محورهای اصلی در محاسبات راهبردی تبدیل شده است.
نویسنده مقاله همچنین پیشنهاد میدهد که در صورت وضع عوارض، مدیریت منابع مالی حاصل میتواند با مشارکت سازمان ملل و کشورهای منطقه انجام شود؛ پیشنهادی که به گفته تحلیلگران، با هدف ایجاد سازوکاری چندجانبه برای نظارت بر منابع و مدیریت پایدار امنیت کشتیرانی در این آبراهه مطرح شده است.
در بخش پایانی گزارش، فارینافرز نتیجهگیری میکند که حساسیت تنگه هرمز برای اقتصاد و امنیت جهانی همچنان رو به افزایش است و سیاستگذاران بینالمللی ناگزیرند این واقعیت را در برنامهریزیهای آتی حوزه انرژی و امنیت دریایی مدنظر قرار دهند.
