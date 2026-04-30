پورخاقان: ۵۹ باتری قاچاق در اتوبوس مسافربری در شهرضا کشف شد

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و تشدید کنترل محورهای مواصلاتی، مأموران ایست و بازرسی شهید امامی هنگام پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند.

وی افزود: رفتار غیرمعمول راننده هنگام پاسخگویی به سؤالات اولیه و نحوه پنهان‌سازی بار، ظن مأموران را تقویت کرد و خودرو برای بررسی بیشتر به حاشیه محور منتقل شد. به گفته او، مأموران در بازرسی فنی از محفظه بار و بخش‌های مختلف اتوبوس، ۵۹ عدد باتری خارجی را کشف کردند که هیچ‌گونه مجوز و مدارک قانونی حمل یا توزیع نداشت.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا بیان کرد: براساس اعلام کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی و کارشناسان رسمی دادگستری، ارزش ریالی این محموله بیش از ۳ میلیارد ریال برآورد شده است و ورود آن به بازار می‌توانست به تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی وارد کند.

پورخاقان ادامه داد: در این عملیات، یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد. وی افزود: متهم در بازجویی‌های اولیه انگیزه خود را سودجویی مالی عنوان کرده است.

فرمانده انتظامی شهرضا در پایان با تأکید بر عزم پلیس در مقابله با قاچاق کالا گفت: قاچاق موجب تضعیف تولید داخلی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود و مأموران ایست و بازرسی شهید امامی به‌صورت شبانه‌روزی با عبور کالای قاچاق برخورد می‌کنند. او از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق تماس با ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.