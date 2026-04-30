۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

پورخاقان: ۵۹ باتری قاچاق در اتوبوس مسافربری در شهرضا کشف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: مأموران ایست و بازرسی شهید امامی موفق به کشف ۵۹ باتری خارجی قاچاق از یک اتوبوس مسافربری شدند.

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و تشدید کنترل محورهای مواصلاتی، مأموران ایست و بازرسی شهید امامی هنگام پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند.

وی افزود: رفتار غیرمعمول راننده هنگام پاسخگویی به سؤالات اولیه و نحوه پنهان‌سازی بار، ظن مأموران را تقویت کرد و خودرو برای بررسی بیشتر به حاشیه محور منتقل شد. به گفته او، مأموران در بازرسی فنی از محفظه بار و بخش‌های مختلف اتوبوس، ۵۹ عدد باتری خارجی را کشف کردند که هیچ‌گونه مجوز و مدارک قانونی حمل یا توزیع نداشت.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا بیان کرد: براساس اعلام کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی و کارشناسان رسمی دادگستری، ارزش ریالی این محموله بیش از ۳ میلیارد ریال برآورد شده است و ورود آن به بازار می‌توانست به تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی وارد کند.

پورخاقان ادامه داد: در این عملیات، یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد. وی افزود: متهم در بازجویی‌های اولیه انگیزه خود را سودجویی مالی عنوان کرده است.

فرمانده انتظامی شهرضا در پایان با تأکید بر عزم پلیس در مقابله با قاچاق کالا گفت: قاچاق موجب تضعیف تولید داخلی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود و مأموران ایست و بازرسی شهید امامی به‌صورت شبانه‌روزی با عبور کالای قاچاق برخورد می‌کنند. او از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق تماس با ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 6815886

