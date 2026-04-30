اجرای رایگان «آرزوی بزرگ» در گرامیداشت روز ملی خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه سوره امید، نمایش «آرزوی بزرگ» که از ۱۶ اردیبهشت در تالار هنر میزبان کودکان، خانوادهها و علاقهمندان تئاتر است، به مناسبت روز ملی خلیج فارس، تماشای این اثر را برای مخاطبان رایگان اعلام کرد.
مرتضی اسدیمرام، مدیر خانه نمایش سوره امید، از آغاز دوباره اجرای نمایش کودک «آرزوی بزرگ» در تالار هنر خبر داد و گفت: این اثر نخستین اجرای تئاتر کودک در تالار هنر پس از جنگ تحمیلی رمضان و آسیبدیدگی این مجموعه در جریان بمبارانهاست.
نمایش «آرزوی بزرگ» به کارگردانی میثم یوسفی و نویسندگی مهدی سیمریز و یاسمن واحدی از تولیدات خانه نمایش امید (حوزه هنری کودک و نوجوان) است که اجرای آن از اسفند سال گذشته و در پی شرایط جنگی و آسیبدیدن تالار هنر متوقف شده بود. اکنون با بازسازی این مجموعه، اجرای نمایش از چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت بار دیگر در تالار هنر آغاز میشود.
اسدیمرام با اشاره به اهمیت از سرگیری اجراهای تئاتر کودک در این سالن گفت: آغاز دوباره اجرای این نمایش نشان میدهد که حتی اگر سالنها آسیب ببیند، دوباره آنها را خواهیم ساخت، جریان تئاتر و هنر متوقف نخواهد شد و تئاتر کودک همچنان زنده و پویا به مسیر خود ادامه میدهد.
وی افزود: همزمان با ۱۰ اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، فروش بلیت این نمایش در سایت تیوال آغاز شده و علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت اقدام کنند. همچنین به مناسبت این روز، برای مخاطبان تخفیف ویژه و بلیت رایگان در نظر گرفته شده است؛ بهگونهای که نیمی از ظرفیت سالن به صورت رایگان و نیم دیگر با تخفیف ویژه عرضه میشود.
مدیر خانه نمایش سوره امید ادامه داد: علاقهمندان میتوانند با ارسال پیام به آیدی بله «omidteatere» یا پیام به شماره ۰۹۹۱۷۸۶۸۰۳۷ بلیت رایگان یا کد تخفیف دریافت کنند.
نمایش «آرزوی بزرگ» به کارگردانی میثم یوسفی، نویسندگی مهدی سیمریز، یاسمن واحدی و تهیهکنندگی متین محجوب با محوریت خلیج فارس، تاریخ استعمار، حمله استعمارگران به این پهنه آبی و رشادت دلیرمردان تنگستانی تولید شده است.
سازندگان این اثر معتقدند اجرای دوباره آن در روزهای حساس امروز میتواند برای کودکان و نوجوانان، حس وطندوستی و آشنایی با تاریخ مقاومت مردم ایران را تقویت کند.
نمایش «آرزوی بزرگ» از ۱۶ اردیبهشت هر روز به جز شنبهها ساعت ۱۹ در تالار هنر میزبان کودکان، خانوادهها، هنرمندان و علاقهمندان تئاتر میشود.
