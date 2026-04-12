۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۳۰

بازسازی تالار هنر در دست انجام است؛ آمادگی میزبانی از اردیبهشت

مدیر تالار هنر گفت: بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده این مکان تئاتری بر اثر تهاجم صهیونی‌آمریکایی در دست انجام است و در صورت ایجاد شرایط مناسب آمادگی میزبانی از اجراها از اردیبهشت وجود دارد.

امیر مشهدی‌عباس مدیر تالار هنر درباره وضعیت بازسازی این مجموعه تئاتری که در ایام جنگ رمضان بر اثر تهاجم صهیونی‌آمریکایی آسیب دیده بود، به خبرنگار مهر گفت: بعد از آسیبی که به تالار هنر وارد شده بود، بخشی از شیشه‌های شکسته‌شده تعویض شد و تعویض بخش دیگری از شیشه‌ها به همراه ترمیم بخش مبلمان تالار هنر نیز در دست انجام است.

وی ادامه داد: مشکل اصلی ما تخریب پست برق منطقه بود که با همکاری دوستان معاونت هنری وزارت ارشاد و اداره برق منطقه برطرف شد.

مشهدی‌عباس اظهار کرد: این هفته فضاهای داخلی هم ترمیم می‌شود و فعالیت‌های تالار هنر را آغاز می‌کنیم.

مدیر تالار هنر درباره برنامه‌ریزی مدنظر برای از سرگیری اجراهای تئاتر کودک و نوجوان در این مجموعه، یادآور شد: گروه‌هایی تمایل به فعالیت داشتند ولی از آنجایی که مخاطبان ما کودک و نوجوان هستند، خانواده‌ها در شرایط جنگی تمایلی به حضور در مجموعه را نداشتند. در این ایام ما در فعالیت فرهنگی و هنری تدارک دیده‌شده در مقابل مجموعه تئاتر شهر همکاری کردیم.

وی تأکید کرد: همه چیز منوط به شرایط و ثبات اجتماعی است. اگر شرایط فراهم شود آمادگی این را داریم که از اول اردیبهشت میزبان اجراهای تئاتری باشیم. اثری با محتوای دفاع از میهن و شخصیت رئیسعلی دلواری نیز آمادگی اجرا را دارد.

مشهدی‌عباس در پایان سخنان خود گفت: شاید الان همه سر کار بروند ولی برای ما که با کودکان و نوجوانان سر و کار داریم باید شرایط برای حضور این گروه‌های سنی فراهم شود. اگر فعالیت مدارس و مراکز مرتبط با کودکان و نوجوانان از سر گرفته شود فعالیت مجدد ما هم راحت‌تر می‌شود.

فریبرز دارایی

