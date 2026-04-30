به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری البرز، مجتبی عبداللهی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که با محوریت کنترل نرخها و حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده برگزار شد، با تجلیل از بصیرت و حمایت بیدریغ مردم از نظام و انقلاب، اظهار کرد: مردم با وجود تمام مشکلات، وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب ثابت کردهاند و در بزنگاههای حساس با حضور و ایثار خود، شاهکاری از محبت و گذشت را رقم زدند. مسئولان باید خود را خادم این مردم بدانند و با تمام توان برای کاهش آلام آنها تلاش کنند.
استاندار البرز با بیان اینکه هیچ توجیهی برای افزایش قیمتها پذیرفتنی نیست، تصریح کرد: بازار نباید به حال خود رها شود. هیچ واحد صنفی یا خدماتی اجازه ندارد به بهانههایی نظیر نوسانات ارزی، اقدام به افزایش خودسرانه قیمتها کند. از این پس، هرگونه تغییر قیمت باید صرفاً از مسیر قانونی و مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور طی شود.
وی با دستور به مدیران مربوطه برای تهیه لیست جامع قیمتها افزود: به مدیرکل صمت استان مأموریت داده شده است تا جدولی مقایسهای از قیمت کالاها از دیماه سال گذشته تا امروز تهیه کند. این جدول مبنای نظارتهای ما خواهد بود و هرگونه انحراف از آن به منزله تخلف است.
استاندار البرز با انتقاد از برخی رویکردهای انفعالی در جلسات تنظیم بازار گفت: سبک گزارشدهی صرف آماری باید متوقف شود. ما نیاز به حضور در کف بازار و کنترل میدانی داریم. مسئولان باید با حساسیت بالا در تمامی حوزهها از جمله مواد غذایی، لوازم خانگی و قطعات خودرو، واکنش سریع و قاطع به افزایش نرخها نشان دهند. اگر امروز آستین بالا نزنیم و برای ثبات قیمتها اقدام نکنیم، اعتماد عمومی آسیب میبیند.
استاندار البرز در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت واحد صنفی که دچار خسارت شدهاند اشاره کرد و گفت: نباید فقط منتظر بستههای حمایتی دولتی ماند. ما باید با اتکا به ظرفیتهای استانی، برای واحدهایی که دچار آسیب صددرصدی شدهاند، چارهاندیشی کنیم.
وی تأکید کرد: نباید فقط به همدردی اکتفا کرد؛ بلکه باید با برنامهریزی عملیاتی و استفاده از توان مدیریتی استان، مشکلات این واحدها را حل کنیم. ما در استان امکانات و توانایی لازم برای حل مسائل خودمان را داریم و باید دست روی زانوی خود بگذاریم.
استاندار البرز خطاب به مدیران حاضر در جلسه تأکید کرد: مردم از ما انتظار کار دارند، نه فقط برگزاری جلسات. مصوبه امروز این جلسه، حضور مکرر در بازار و جلوگیری قاطع از هرگونه افزایش قیمتی است که معیشت مردم را هدف قرار داده است.
وی در پایان تأکید کرد: ما برای خدمت به این مردم، باید از تمام ظرفیتهای قانونی و فراقانونی مشروع استفاده کنیم. معرفت، انسانیت و روحیه انقلابی حکم میکند که امروز بیش از هر زمان دیگری در کنار مردم و تولیدکنندگان باشیم.
