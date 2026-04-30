اجرای پایلوت پایگاه اطلاعات خانوار در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن محمدزاده ظهر پنجشنبه در شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار کرد: سازمان ثبت احوال کشور به عنوان یکی از دستگاههای حاکمیتی و دارای بزرگترین پایگاه داده هویتی، نقش مهمی در برنامهریزی کلان کشور ایفا میکند.
وی با اشاره به تحول خدمات این سازمان در سالهای اخیر افزود: در راستای هوشمندسازی خدمات، سامانه «هویت دیجیتال ایرانیان» با هدف تسهیل فرآیند احراز هویت در فضای مجازی و کاهش مراجعات حضوری راهاندازی شده است.
سرپرست ادارهکل ثبت احوال خراسان جنوبی ادامه داد: این سامانه با بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله تطبیق چهره و دادههای هویتی، امکان احراز هویت برخط شهروندان را بهصورت ۲۴ ساعته فراهم کرده و جایگزین ارائه کپی مدارک در بسیاری از خدمات شده است.
محمدزاده با بیان اینکه این سامانه در چهار سطح خدمات ارائه میدهد گفت: از اعتبارسنجی اقلام هویتی تا تطبیق تصویر چهره و در نهایت استفاده از امضای دیجیتال و اثر انگشت، سطوح مختلف احراز هویت در این سامانه پیشبینی شده است.
وی افزود: جلوگیری از جعل اسناد هویتی، افزایش سرعت خدمات، و حذف نیاز به ارائه مدارک فیزیکی از مهمترین مزایای این سامانه محسوب میشود.
سرپرست ادارهکل ثبت احوال خراسان جنوبی با اشاره به راهاندازی «مرکز رصد جمعیت کشور» تصریح کرد: این مرکز با هدف پایش مداوم وضعیت جمعیتی و ارائه تحلیلهای دقیق به سیاستگذاران ایجاد شده و خراسان جنوبی از استانهای پیشرو در اجرای آن بوده است.
محمدزاده ادامه داد: در این مرکز، دادههای جمعیتی در حوزههایی مانند ولادت، وفات، ازدواج و طلاق بهصورت تحلیلی و مبتنی بر اطلاعات مکانی پردازش و ارائه میشود.
وی افزود: برای نمونه در حوزه ولادت، گزارشهایی از روند تولد، میانگین سن والدین، فاصله بین فرزندان و سایر شاخصهای جمعیتی در سطح استان و شهرستان قابل استخراج است.
سرپرست ادارهکل ثبت احوال خراسان جنوبی با بیان اینکه این دادهها در تصمیمگیریهای کلان نقش مهمی دارند گفت: هدف از ایجاد این مرکز، ارائه تصویر واقعی از وضعیت جمعیت کشور و کمک به برنامهریزی در حوزههایی مانند آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی است.
محمدزاده همچنین به دیگر خدمات نوین ثبت احوال اشاره کرد و افزود: سامانه «سهیم» و «هویت یکتای ملی ایرانیان» امکان ارائه خدمات غیرحضوری را فراهم کرده و همچنین صدور الکترونیکی گواهی انحصار وراثت نیز از سوم مردادماه به صورت کامل اجرایی شده است.
وی در پایان با اشاره به اجرای پایلوت پایگاه اطلاعات خانوار در استان خاطرنشان کرد: این طرح با هدف اصلاح ساختار اطلاعاتی و بهبود نظام یارانهای در حال اجراست و تاکنون بیش از ۱۵ هزار درخواست در این سامانه ثبت و بررسی شده است.
