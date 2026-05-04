۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

راه‌اندازی مرکز پاسخگویی متمرکز برای اصلاح اطلاعات خانوار

رئیس سازمان ثبت احوال کشور از راه‌اندازی مرکز پاسخگویی متمرکز برای رسیدگی به درخواست‌های مرتبط با اطلاعات خانوار و دهک‌بندی یارانه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جمالو، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: این مرکز با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با محوریت بررسی وضعیت دهک‌ بندی خانوارها در پرداخت یارانه و کالا برگ‌ها فعالیت می‌کند.

جمالو افزود: کارشناسان سازمان ثبت‌احوال کشور در این مرکز، به صورت متمرکز پاسخگوی پرسش‌ها و درخواست های مردم در زمینه افزایش یا کاهش اعضای خانوار، ایجاد خانوار جدید، تفکیک یا ادغام خانوار و سایر موضوعات مرتبط با اطلاعات خانوار هستند و دیگر نیازی به مراجعه افراد به سازمان های مختلف نخواهد بود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره اهداف این مرکز بیان داشت: از اهداف اصلی این طرح، تسهیل ارائه خدمات، حذف مراجعات مکرر مردم، تسریع در پاسخگویی و کاهش بروکراسی اداری است و این طرح عنوان گامی در جهت بهبود نظام خدمات‌رسانی به مردم و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی شناخته می‌شود و انتظار می‌رود اجرای آن موجب رضایت بیشتر شهروندان در فرآیندهای مرتبط با یارانه و اطلاعات خانوار شود.

