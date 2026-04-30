اعلام جزئیات برگزاری آزمون های سمپاد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی، با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار نفر برای آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی ثبت نام کرده اند، گفت: ثبتنام برای شرکت در آزمون ورودی پایه هفتم مدارس سمپاد دوره اول متوسطه و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس سمپاد دوره دوم متوسطه بر اساس اطلاعات دریافتی متقاضیان واجد شرایط از طریق وزارت آموزش و پرورش از روز سهشنبه ۸ اردیبهشت از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده و در روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت پایان میپذیرد و به متقاضیان توصیه اکید میشود در بازه زمانی تعیین شده نسبت به ثبتنام اقدام نمایند.
وی افزود: متقاضیانی که در مشخصات اعلامی آنها توسط وزارت آموزش و پرورش مشکلی وجود دارد باید حداکثر تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ به آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیهٔ محل تحصیل مراجعه و وضعیت خود را پیگیری نمایند تا اطلاعات آنها توسط وزارت آموزش و پرورش به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شود در غیر اینصورت امکان ثبتنام در این آزمون برای ایشان وجود ندارد. این دسته از متقاضیان میتوانند پس از برطرف شدن مشکل، در فرصت مجدد از روز پنجشنبه ۱۷ تا روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت نسبت به ثبتنام اقدام نمایند.
محمدی با بیان اینکه متقاضیان تا پایان مهلت تعیینشده میتوانند اطلاعات خود را بررسی کرده و در صورت وجود نقص، حداکثر تا ۵ بار نسبت به ویرایش آن اقدام کنند، گفت: متقاضیان در صورت مواجهه با هرگونه سؤال یا ابهام در طول فرآیند ثبتنام، چنانچه موارد مربوط به شرایط و ضوابط آزمون و یا نقص در اطلاعات دانشآموزی باشد، میتوانند از طریق پنجره خدمات دولت الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir (بخش پاسخگویی به سؤالات آزمونهای سمپاد و نمونه دولتی) اقدام کرده و پاسخ خود را دریافت نمایند و همچنین متقاضیان برای رفع ابهامات مربوط به «فرآیند ثبتنام» نیز میتوانند درخواست خود را در سامانه پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش به نشانی request.sanjesh.org ثبت و پیگیری کنند.
وی درباره زمان برگزاری این آزمون، گفت: تاریخ دقیق برگزاری آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد و اطلاعیه مربوط به زمان آزمون و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه، ۱۰ روز پیش از برگزاری منتشر میشود و داوطلبان میتوانند از سه روز قبل از آزمون نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و توجه به سلامت روان دانشآموزان، به والدین این عزیزان توصیه کرد از ایجاد فشار مضاعف بر فرزندان خود خودداری کرده و به اطلاعات غیررسمی و بزرگنماییشده در فضای مجازی توجه نکنند.
وی با تأکید بر ضرورت مطالعه دقیق دفترچه آزمون به خصوص مطالب مربوط به شرایط و مواد آزمون، خاطرنشان کرد: قبولی در مدارس سمپاد و ورود به این مدارس تنها راه و مسیر موفقیت نیست و عدم پذیرش در این مدارس نیز به معنای از دست رفتن فرصتهای تحصیلی آینده نخواهد بود.
