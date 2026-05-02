به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت‌نام برای شرکت در آزمون ورودی پایه هفتم مدارس سمپاد دوره اول متوسطه و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس سمپاد دوره دوم متوسطه بر اساس اطلاعات دریافتی متقاضیان واجد شرایط از طریق وزارت آموزش و پرورش از روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده و تا روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ادامه دارد.

متقاضیانی که در مشخصات اعلامی آنها توسط وزارت آموزش و پرورش مشکلی وجود دارد، باید حداکثر تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵به آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیهٔ محل تحصیل مراجعه و وضعیت خود را پیگیری نمایند تا اطلاعات آنها توسط وزارت آموزش و پرورش به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شود؛ در غیر این‌صورت امکان ثبت‌نام در این آزمون برای آنها وجود ندارد. این دسته از متقاضیان می‌توانند پس از برطرف شدن مشکل، در فرصت مجدد از روز پنج‌شنبه ۱۷ تا روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

متقاضیان تا پایان مهلت تعیین‌شده می‌توانند اطلاعات خود را بررسی کرده و در صورت وجود نقص، حداکثر تا ۵ بار نسبت به ویرایش آن اقدام کنند.

داوطلبان در صورت مواجهه با هرگونه سؤال یا ابهام در طول فرآیند ثبت‌نام، چنانچه موارد مربوط به شرایط و ضوابط آزمون و یا نقص در اطلاعات دانش‌آموزی باشد، می‌توانند از طریق پنجره خدمات دولت الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir (بخش پاسخگویی به سؤالات آزمون‌های سمپاد و نمونه دولتی) اقدام کرده و پاسخ خود را دریافت نمایند و همچنین متقاضیان برای رفع ابهامات مربوط به «فرآیند ثبت‌نام» نیز می‌توانند درخواست خود را در سامانه پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش به نشانی request.sanjesh.org ثبت و پیگیری کنند.

گفتنی است؛ تاریخ دقیق برگزاری آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد و اطلاعیه مربوط به زمان آزمون و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه، ۱۰ روز پیش از برگزاری منتشر می‌شود و داوطلبان می‌توانند از سه روز قبل از آزمون نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.