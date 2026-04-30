اختصاص ۱۵۸۵ میلیارد تومان از مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود موسوی صانع اظهار کرد: در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هدف تقویت زیرساختهای بهداشتی و درمانی، طی سال ۱۴۰۴ مبلغی بالغ بر ۱۵۸۵ میلیارد تومان از محل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت اختصاص یافته است.
وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین منابع پایدار تامین مالی خدمات عمومی در کشور به شمار میرود و بخشی از منابع حاصل از آن، طبق قانون، برای پشتیبانی از حوزه بهداشت و درمان هزینه میشود. بر همین اساس، یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان سهم سلامت تعیین شده که هدف از آن، کمک به ارتقای خدمات بهداشتی، درمانی و تقویت زیرساختهای سلامت است.
موسوی صانع با اشاره به آثار مستقیم پرداخت مالیات در زندگی مردم تصریح کرد: منابع مالیاتی، بهویژه مالیات بر ارزش افزوده، در نهایت به شکل خدمات عمومی به جامعه بازمیگردد و حوزه سلامت از جمله بخشهایی است که مردم به طور مستقیم از آثار و نتایج آن بهرهمند میشوند.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی درباره محل هزینهکرد منابع مالیاتی، از جمله مبالغ اختصاصیافته به حوزه سلامت، نقش مهمی در ارتقای فرهنگ مالیاتی دارد؛ چرا که مردم و فعالان اقتصادی باید بدانند مالیات پرداختی آنان در قالب خدمات درمانی، بهداشتی، عمرانی و اجتماعی به جامعه بازمیگردد.
