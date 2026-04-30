۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

اختصاص ۱۵۸۵ میلیارد تومان از مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت قزوین

قزوین- مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین از اختصاص بیش از ۱۵۸۵ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت استان طی سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود موسوی صانع اظهار کرد: در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هدف تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، طی سال ۱۴۰۴ مبلغی بالغ بر ۱۵۸۵ میلیارد تومان از محل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت اختصاص یافته است.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم‌ترین منابع پایدار تامین مالی خدمات عمومی در کشور به شمار می‌رود و بخشی از منابع حاصل از آن، طبق قانون، برای پشتیبانی از حوزه بهداشت و درمان هزینه می‌شود. بر همین اساس، یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان سهم سلامت تعیین شده که هدف از آن، کمک به ارتقای خدمات بهداشتی، درمانی و تقویت زیرساخت‌های سلامت است.

موسوی صانع با اشاره به آثار مستقیم پرداخت مالیات در زندگی مردم تصریح کرد: منابع مالیاتی، به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده، در نهایت به شکل خدمات عمومی به جامعه بازمی‌گردد و حوزه سلامت از جمله بخش‌هایی است که مردم به طور مستقیم از آثار و نتایج آن بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی درباره محل هزینه‌کرد منابع مالیاتی، از جمله مبالغ اختصاص‌یافته به حوزه سلامت، نقش مهمی در ارتقای فرهنگ مالیاتی دارد؛ چرا که مردم و فعالان اقتصادی باید بدانند مالیات پرداختی آنان در قالب خدمات درمانی، بهداشتی، عمرانی و اجتماعی به جامعه بازمی‌گردد.

