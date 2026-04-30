به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام جو ظهر پنجشنبه در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال ۱۴۰۵، با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه منابع و ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، بر نقش کلیدی ادارات در نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی به‌ویژه در حوزه انرژی تأکید کرد.

بهنام‌جو با اشاره به جایگاه ویژه دستگاه‌های دولتی در اجرای قوانین و سیاست‌ها، اظهار داشت: ادارات همواره در معرض نگاه و قضاوت عمومی قرار دارند و از این‌رو، عملکرد آن‌ها در حوزه مصرف منابع می‌تواند بر رفتار اجتماعی مردم تأثیرگذار باشد؛ بنابراین رعایت اصول صرفه‌جویی از سوی این مجموعه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است.



وی با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت افزایش آمادگی‌ها افزود: در پی اقدامات خصمانه اخیر دشمن آمریکایی-صهیونیستی و آسیب به برخی زیرساخت‌ها، توجه به مدیریت مصرف و ارتقای تاب‌آوری دستگاه‌ها در حوزه انرژی بیش از گذشته اهمیت یافته و لازم است این موضوع در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.



استاندار قم همچنین بر لزوم تکریم مردم در فرآیند ارائه خدمات تأکید کرد و گفت: سرمایه اجتماعی و همراهی مردم از مهم‌ترین پشتوانه‌های نظام است و برای حفظ این سرمایه، باید در نحوه ارائه خدمات و برخورد با ارباب رجوع نهایت دقت و احترام لحاظ شود.



وی در ادامه با اشاره به ضرورت هدفمند شدن اجرای پروژه‌ها بیان کرد: در شرایط کنونی، پیگیری همه طرح‌های گذشته ضرورتی ندارد و باید پروژه‌ها بر اساس اولویت‌ها و نیازهای واقعی استان دسته‌بندی و اجرا شوند تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.



بهنام‌جو با برشمردن حوزه‌های مهمی همچون امنیت، آموزش و پرورش، اقتصاد و رفاه عمومی، تصریح کرد: تمرکز بر این بخش‌ها و تخصیص دقیق منابع به آن‌ها می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات و بهبود شرایط زندگی مردم داشته باشد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع افزایش کیفیت و ماندگاری پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: لازم است عمر مفید طرح‌ها افزایش یابد و در این راستا، بنیاد مسکن به‌عنوان نهاد تخصصی، نقش فعال‌تری در اجرای پروژه‌ها ایفا کند.



استاندار قم همچنین به تغییرات در ساختار بودجه‌ای استان اشاره کرد و افزود: حذف هزینه‌های مرتبط با استانداری از مجموعه هزینه‌های استانی و دستگاه‌های اجرایی، اقدامی مثبت در جهت تقویت منابع استان و بهبود مدیریت مالی محسوب می‌شود.



وی با تأکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی در سال جاری خاطرنشان کرد: توجه به این رویکرد می‌تواند مسیر مدیریت بهینه منابع و افزایش بهره‌وری را هموار کند و زمینه‌ساز تحقق اهداف توسعه‌ای استان باشد.



بهنام‌جو در پایان با تأکید مجدد بر ضرورت الگو بودن دستگاه‌های اجرایی در صرفه‌جویی انرژی، اظهار داشت: تحقق این هدف نیازمند عزم جدی مدیران و همراهی همه بخش‌هاست تا بتوان با مدیریت صحیح منابع، پاسخگوی نیازهای استان در شرایط پیش‌رو بود.