به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش طاهرخانی در دیدار با رئیس پلیس راه روستایی استان قزوین با اشاره به نقش پلیس راه روستایی در مدیریت ترافیک و تأمین امنیت سفرهای مردمی اظهار داشت: هماهنگی میان فرمانداری و پلیس باید به شکل مستمر و هدفمند ادامه یابد تا با استفاده از ظرفیتهای موجود، مشکلات راههای روستایی به سرعت و اصولی برطرف شود.
فرماندار قزوین، شناسایی و اصلاح نقاط حادثهخیز را از اولویتهای مدیریت راههای روستایی برشمرد و مدیریت بهموقع بحرانهایی مانند برف و کولاک، سیلاب و انسداد مسیرها و همچنین اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی در ایام پرتردد را ضروری دانست.
وی افزود: ارتقای ایمنی جادهها تنها با همکاری همه دستگاهها و استفاده از توان مهندسی، اجرایی و نظارتی ممکن است.
