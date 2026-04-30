  استانها
  2. قزوین
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۲

آموزش فرهنگ ترافیک در روستاهای قزوین تقویت می‌شود

قزوین- فرماندار قزوین بر ضرورت هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و پلیس برای ارتقای ایمنی تردد در محورهای روستایی و کاهش حوادث جاده‌ای تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش طاهرخانی در دیدار با رئیس پلیس راه روستایی استان قزوین با اشاره به نقش پلیس راه روستایی در مدیریت ترافیک و تأمین امنیت سفرهای مردمی اظهار داشت: هماهنگی میان فرمانداری و پلیس باید به شکل مستمر و هدفمند ادامه یابد تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود، مشکلات راه‌های روستایی به سرعت و اصولی برطرف شود.

فرماندار قزوین، شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز را از اولویت‌های مدیریت راه‌های روستایی برشمرد و مدیریت به‌موقع بحران‌هایی مانند برف و کولاک، سیلاب و انسداد مسیرها و همچنین اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی در ایام پرتردد را ضروری دانست.

وی افزود: ارتقای ایمنی جاده‌ها تنها با همکاری همه دستگاه‌ها و استفاده از توان مهندسی، اجرایی و نظارتی ممکن است.

