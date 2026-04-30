غافلگیری قاچاقچیان و کشف بیش از یک تن مواد مخدر در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه‌ئی، عصر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: ماموران یگان تکاوری ابوذر پلیس استان کرمان در پی رصد اطلاعاتی دقیق در دل کویر تحرکات یک باند قاچاق محموله های سنگین مواد مخدر را تحت واکاوی قرار دادند و موفق شدند آخرین تحرکات و نقاط تردد آنها را شناسایی کنند.

وی افزود: در این راستا تکاوران پلیس کرمان در یک عملیات شبانه در عمق کویر حوزه شهداد، سد راه این باند شده و طی عملیاتی که با چندین ساعت تعقیب و مراقبت و تیراندازی دو سویه همراه بود موفق شدند خودروی حامل بیش از یک تن موادمخدر را متوقف و سه شرور مسلح را به هلاکت برسانند.

فرمانده انتظامی استان کرمان ادامه داد: در این عملیات چندین قبضه سلاح جنگی، آر پی جی و مقادیر زیادی مهمات کشف و تکاوران پلیس اقدام به پاکسازی کامل منطقه کرده اند.