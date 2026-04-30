دهستانی: جشن زیر سایه خورشید الگوی موفق انسجام فرهنگی در یزد است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی در نشست با خادمان امام رضا(ع) و برگزارکنندگان جشن زیر سایه خورشید در با ابراز خرسندی از حضور در جمع خادمان آستان قدس رضوی اظهار کرد: مردم یزد ارادت ویژه‌ای به حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) دارند و این پیوند قلبی در جای‌جای زندگی آنان دیده می‌شود.

وی گفت: یزدی‌ها چه در شادی و چه در غم، دلشان گره‌خورده به امام رضا(ع) است و حضور پرچم متبرک و خادمان امام مهربانی‌ها در استان، برای مردم یزد زیارتی معنوی و دل‌نشین به همراه داشت.

دهستانی با قدردانی از تلاش عوامل جشن، فرمانداران و گروه‌های مردمی، به‌ویژه هیئت انصار ولایت یزد، تصریح کرد: این هیئت با رویکرد تشکیلاتی و تربیتی خود توانسته جمعی از نیروهای مؤثر فرهنگی و اجتماعی را پرورش دهد و به‌مثابه یک مدرسه فعال عمل کند.

وی تأکید کرد: هر میزان کمک و حمایت از چنین مجموعه‌هایی، سرمایه‌گذاری ماندگار در حوزه فرهنگ و اجتماعی استان خواهد بود.

معاون استاندار همچنین از نقش خادمان آستان قدس در گسترش عدالت اجتماعی در جریان جشن زیر سایه خورشید یاد کرد و گفت: حضور خادمان در نقاط مختلف و حتی مناطق کمتر برخوردار استان، نمونه‌ای از اجرای الگوی عدالت‌محور است که مردم نیز آن را به‌خوبی احساس کرده‌اند.

دهستانی با اشاره به نوزدهمین سال برگزاری این جشن در یزد، ایجاد انسجام فرهنگی و اجتماعی را یکی از دستاوردهای مهم آن دانست و افزود: در شرایطی که جامعه نیازمند هم‌افزایی و هم‌دلی است، جشن زیر سایه خورشید توانسته به الگویی برای انسجام و نشاط اجتماعی تبدیل شود.

وی ادامه داد: براساس روایتی از امام رضا(ع)، محبوب‌ترین عبادت‌ها شاد کردن دل مؤمنان است. شما با برگزاری این برنامه‌ها توانستید این شادی را در دل مردم یزد ایجاد و آن را میان خانواده‌ها و جامعه مؤمنین تقسیم کنید.

دهستانی همچنین با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از سبک زندگی رضوی در ساختار حکمرانی اضافه کرد: مفاهیمی همچون رأفت، محبت، انسجام اجتماعی و عدالت، از نیازهای امروز جامعه ماست و می‌تواند الگوی کارآمدی برای مدیریت در سطوح مختلف باشد.

وی در پایان از همه دست‌اندرکاران جشن، خادمان امام رضا(ع)، مسئولان استان و فعالان فرهنگی بابت نقش‌آفرینی مؤثر در این برنامه معنوی قدردانی کرد.