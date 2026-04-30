کاروان «زیرسایه خورشید» نقش مهمی در گسترش معرفت به امام رضا (ع)دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر پنجشنبه در دیدار خدام رضوی کاروان زیر سایه خورشید در بوشهر با اشاره به جایگاه ممتاز اهل‌بیت(ع) در هدایت جامعه اسلامی، بر وحدت وجودی ائمه اطهار(ع) تأکید کرد و افزود: سیره و رفتار هر یک از ائمه(ع) در شرایط مختلف تاریخی، تجلی یک حقیقت واحد است و اگر هر امامی در جایگاه دیگری قرار می‌گرفت، همان مسیر را دنبال می‌کرد.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه امام رضا(ع) نقش ویژه‌ای در احیای اسلام ناب محمدی(ص) و گسترش تشیع ایفا کردند، افزود: آن حضرت با بهره‌گیری از تهدیدها و محدودیت‌های سیاسی زمان خود، فرصت‌هایی بزرگ برای تبیین معارف دینی ایجاد کردند و مناظرات علمی ایشان موجب تثبیت حقانیت مکتب اهل‌بیت(ع) شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر ادامه داد: پس از واقعه واقعه عاشورا، پرچم ولایت با دشواری‌هایی مواجه شد، اما ائمه(ع) به‌ویژه امام سجاد از بعد علمی و معنوی آن را حفظ کردند و در ادامه، امام رضا(ع) این مسیر را در عرصه‌های علمی و اجتماعی گسترش دادند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به جایگاه زیارت امام رضا(ع) گفت: زیارت آن حضرت نقش مهمی در تعمیق ایمان و پیوند مردم با مکتب اهل‌بیت(ع) دارد و این موضوع در روایات نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

مردم استان بوشهر با فرهنگ زیارت و ارادت به اهل‌بیت(ع) شناخته می‌شوند

وی استان بوشهر را استانی امام‌رضایی توصیف کرد و افزود: مردم این استان از دیرباز با فرهنگ زیارت و ارادت به اهل‌بیت(ع) شناخته می‌شوند و سفرهای زیارتی، به‌ویژه به مشهد مقدس، بخش مهمی از سبک زندگی دینی آنان است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین با قدردانی از فعالان فرهنگی و خادمان عرصه ترویج معارف رضوی، بر ضرورت تقویت برنامه‌های دینی و مردمی تأکید کرد و گفت: فعالیت‌هایی مانند کاروان‌های زیر سایه خورشید نقش مهمی در گسترش محبت و معرفت نسبت به امام رضا(ع) در جامعه دارند.

وی در پایان از تلاش‌های مبلغان، مداحان و خادمان فرهنگی تقدیر کرد و خواستار حمایت بیشتر از این جریان‌های مردمی برای تعمیق فرهنگ اهل‌بیت(ع) در جامعه شد.