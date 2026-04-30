به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شالبافان عصر پنجشنبه در افتتاح مرکز سراج در بابل با اشاره به عملکرد مراکز «سراج» اظهار کرد: این مراکز که با حمایت شورای اجتماعی کشور فعالیت میکنند، طی سالهای اخیر توانستهاند به یکی از ارکان اصلی در مدیریت آسیبهای روانی و اجتماعی در کشور تبدیل شوند.
وی گفت: هدف اصلی از راهاندازی این مراکز، ارائه خدمات جامع و رایگان در حوزههای روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی و همچنین کاهش آسیبهای اجتماعی و مدیریت بحرانهای روانی در جامعه است.
وی افزود: تجربه یک دهه فعالیت مراکز سراج نشان داده است که این ساختار توانسته اثرات قابل توجهی در بهبود وضعیت سلامت روان مناطق تحت پوشش ایجاد کند و به عنوان یک الگوی موفق در ارائه خدمات ترکیبی درمانی و اجتماعی مطرح شود.
شالبافان با تأکید بر رایگان بودن خدمات این مراکز تصریح کرد: مراکز سراج از معدود مجموعههای دولتی هستند که خدمات تخصصی سلامت روان را به صورت همزمان در سه حوزه اصلی ارائه میدهند و در صورت نیاز، بیماران را به سطوح بالاتر درمانی در نظام سلامت ارجاع میکنند.
به گفته وی، نتایج بررسیها نشان میدهد فعالیت این مراکز موجب کاهش قابل توجه موارد اقدام به خودکشی، بهبود مشکلات خانوادگی و همچنین کاهش نرخ بستری بیماران روانپزشکی در مناطق تحت پوشش شده است.
مدیرکل سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت همچنین با اشاره به نقش این مراکز در شرایط بحرانی افزود: مراکز سراج در زمان وقوع بحرانها از جمله حوادث و جنگها، با ارائه خدمات فوری روانی و اجتماعی توانستهاند اثرات روانی این شرایط را در جامعه کاهش دهند.
وی در ادامه با بیان اینکه این طرح با حمایت شورای اجتماعی کشور و همکاری وزارت کشور اجرا میشود، بر اهمیت همکاری میانبخشی در موفقیت آن تأکید کرد و گفت: نقش دانشگاههای علوم پزشکی، فرمانداریها، نهادهای آموزشی و همچنین مشارکت خیرین و مردم محلی در توسعه و اثربخشی این مراکز بسیار تعیینکننده است.
شالبافان در پایان از گسترش شبکه مراکز سراج در سراسر کشور خبر داد و افزود: تاکنون بیش از ۱۰۰ مرکز در استانهای مختلف راهاندازی شده و این روند توسعه همچنان ادامه دارد تا پوشش خدمات سلامت روان در کشور تقویت شود.
