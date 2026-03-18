به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا شالبافان مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: تیمهای مداخلات روانیـاجتماعی دانشگاههای علوم پزشکی با هدف غربالگری و ارائه خدمات تخصصی روانشناختی، روانپزشکی و مددکاری در محلهای اسکان موقت افرادی که در حملات اخیر دچار آسیب در محل زندگی خود شدهاند، مستقر شدهاند و در حال ارائه خدمات هستند.
وی افزود: در این روند، افراد ابتدا مورد غربالگری اولیه قرار میگیرند و سپس بر اساس میزان نیاز، خدمات مداخلات روانشناختی فردی و گروهی دریافت میکنند تا از بروز یا تشدید مشکلات روانی در شرایط پس از بحران پیشگیری شود.
شالبافان ادامه داد: افرادی که به خدمات تخصصیتر نیاز داشته باشند، از طریق مراکز «سراج» منطقه تحت درمان تخصصی روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری قرار میگیرند و پس از عبور از شرایط اضطراری نیز برای پیگیریهای بعدی به مراکز جامع خدمات سلامت و مراکز سراج محل زندگی خود ارجاع خواهند شد.
مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به گسترش این اقدامات در روزهای اخیر گفت: روند استقرار و فعالیت این تیمها در روزهای اخیر بهویژه در شهر تهران شتاب بیشتری گرفته و با همکاری همه دستگاههای ذیربط ادامه دارد.
وی تأکید کرد: این خدمات با مشارکت و همکاری سازمانهای مختلف از جمله سازمان مدیریت بحران شهر تهران، جمعیت هلالاحمر و سازمان بهزیستی در حال انجام است و تا پوشش کامل همه افراد آسیبدیده ادامه خواهد یافت.
