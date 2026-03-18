۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

استقرار تیم‌های مداخلات روانی‌-اجتماعی در محل اسکان موقت آسیب‌دیدگان

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت از استقرار تیم‌های مداخلات روانی‌ـ‌اجتماعی دانشگاه‌های علوم پزشکی در محل‌های اسکان موقت شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا شالبافان مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: تیم‌های مداخلات روانی‌ـ‌اجتماعی دانشگاه‌های علوم پزشکی با هدف غربالگری و ارائه خدمات تخصصی روانشناختی، روانپزشکی و مددکاری در محل‌های اسکان موقت افرادی که در حملات اخیر دچار آسیب در محل زندگی خود شده‌اند، مستقر شده‌اند و در حال ارائه خدمات هستند.

وی افزود: در این روند، افراد ابتدا مورد غربالگری اولیه قرار می‌گیرند و سپس بر اساس میزان نیاز، خدمات مداخلات روانشناختی فردی و گروهی دریافت می‌کنند تا از بروز یا تشدید مشکلات روانی در شرایط پس از بحران پیشگیری شود.

شالبافان ادامه داد: افرادی که به خدمات تخصصی‌تر نیاز داشته باشند، از طریق مراکز «سراج» منطقه تحت درمان تخصصی روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری قرار می‌گیرند و پس از عبور از شرایط اضطراری نیز برای پیگیری‌های بعدی به مراکز جامع خدمات سلامت و مراکز سراج محل زندگی خود ارجاع خواهند شد.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به گسترش این اقدامات در روزهای اخیر گفت: روند استقرار و فعالیت این تیم‌ها در روزهای اخیر به‌ویژه در شهر تهران شتاب بیشتری گرفته و با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط ادامه دارد.

وی تأکید کرد: این خدمات با مشارکت و همکاری سازمان‌های مختلف از جمله سازمان مدیریت بحران شهر تهران، جمعیت هلال‌احمر و سازمان بهزیستی در حال انجام است و تا پوشش کامل همه افراد آسیب‌دیده ادامه خواهد یافت.

