کشف ۷ قبضه سلاح غیرمجاز و دستگیری باند شکارچیان در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم شریفی در تشریح این خبر، اظهار کرد: در جریان یک عملیات منسجم، ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت اجتماعی، موفق به شناسایی و متلاشی کردن یک باند بزرگ از شکارچیان غیرمجاز در سطح استان شدند.

وی افزود: در این عملیات مشترک، سه نفر از متخلفان حوزه شکار و صید دستگیر شدند که از آن‌ها هفت قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ضبط شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان خاطرنشان کرد: علاوه بر سلاح‌های کشف شده، لاشه دو راس قوچ و میش وحشی نیز از این متخلفان به دست آمده است.

شریفی در پایان با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان عرصه‌های زیست‌محیطی، تصریح کرد: پرونده این افراد جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است. پایش مناطق حفاظت‌شده استان برای جلوگیری از هرگونه تخلف با جدیت ادامه دارد.