  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

کشف ۷ قبضه سلاح غیرمجاز و دستگیری باند شکارچیان در هرمزگان

کشف ۷ قبضه سلاح غیرمجاز و دستگیری باند شکارچیان در هرمزگان

بندرعباس- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان از متلاشی شدن یک باند بزرگ شکارچیان غیرمجاز و کشف هفت قبضه سلاح در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم شریفی در تشریح این خبر، اظهار کرد: در جریان یک عملیات منسجم، ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت اجتماعی، موفق به شناسایی و متلاشی کردن یک باند بزرگ از شکارچیان غیرمجاز در سطح استان شدند.

وی افزود: در این عملیات مشترک، سه نفر از متخلفان حوزه شکار و صید دستگیر شدند که از آن‌ها هفت قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ضبط شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان خاطرنشان کرد: علاوه بر سلاح‌های کشف شده، لاشه دو راس قوچ و میش وحشی نیز از این متخلفان به دست آمده است.

شریفی در پایان با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان عرصه‌های زیست‌محیطی، تصریح کرد: پرونده این افراد جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است. پایش مناطق حفاظت‌شده استان برای جلوگیری از هرگونه تخلف با جدیت ادامه دارد.

کد مطلب 6816251

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها