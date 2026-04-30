کاظمی: پروژه انتقال آب دیلم در دست اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر پنجشنبه به همراه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در بازدید از روند اجرای پروژه خط انتقال آب شهرستان دیلم با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه برای رفع تنشهای آبی منطقه، از تلاشهای قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) و شرکت آب و فاضلاب استان در مسیر رفع محرومیت آبی قدردانی کرد و خواستار تداوم پروژه تا زمان تکمیل نهایی طرح شد.
فرماندار دیلم پروژه انتقال آب دیلم را از اولویتهای اصلی این شهرستان برشمرد و افزود: این طرح باید با حداکثر سرعت و دقت به پایان برسد تا با کاهش تنشهای آبی، زمینه ارتقای رفاه و رضایتمندی مردم منطقه فراهم شود.
وی گفت: پروژه انتقال آب دیلم با هدف بهبود وضعیت آبرسانی و تأمین نیازهای آبی این شهرستان در دست اجرا است.
بر اساس اعلام علی بردستانی مدیرعامل آبفای استان، عملیات باقیمانده این طرح شامل تکمیل یکهزار و ۶۰۰ متر لولهگذاری فولادی و چدن در مسیر منتهی به دیلم، اجرای ۷۰۰ متر لولهگذاری در محدوده چاههای زیدون، احداث حوضچهها و نصب شیرآلات خط انتقال است.
پروژه نوسازی خط انتقال آب دیلم به دلیل برخی مشکلات متوقف شده بود و با پیگیریهای مجدد فرماندار دیلم و مدیرعامل شرکت آبفا استان بار دیگر از سر گرفته شد و بر اساس پیشبینیهای انجامشده، قرار است پیش از آغاز فصل گرما و بروز تنشهای آبی، تکمیل و وارد مدار بهرهبرداری شود.
