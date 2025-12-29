به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی دوشنبه شب در نشست با علی بردستانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، بر تسریع در اجرای پروژههای ضروری و اتمام طرحهای نیمهتمام و در دست اجرا در حوزه آب و فاضلاب تأکید کرد.
وی با اشاره به پروژه انتقال آب از چاههای زیدون اظهار کرد: با توجه به باقیماندن حدود هزار و ۶۰۰ متر از این طرح، تسریع در اتمام این پروژه پیش از آغاز پیک مصرف آب، ضروری است.
فرماندار دیلم همچنین به پروژه مخزن ۲ هزار مترمکعبی شهر امام حسن که در مراحل پایانی قرار دارد، اشاره کرد و افزود: تکمیل این پروژه نقش مهمی در افزایش ظرفیت ذخیره و پایداری شبکه آبرسانی منطقه دارد و اجرای آن باید با جدیت پیگیری شود.
نوسازی شبکه توزیع آب روستاهای باباحسنی شمالی و جنوبی
کاظمی در ادامه با اشاره به نوسازی شبکه توزیع آب روستاهای باباحسنی شمالی و جنوبی بهعنوان یک پروژه لازم و ضروری گفت: آغاز عملیات نوسازی سه هزار متر خط لوله این روستاها از جمله برنامههای مورد تأکید است که در راستای بهبود خدماترسانی و ارتقای کیفیت تأمین آب اهالی این روستاها اجرا خواهد شد.
وی همچنین به پروژه فاضلاب شهرک اصناف اشاره کرد و گفت: لازم است مطالعات و اقدامات اولیه برای این پروژه انجام شود و اجرای آن در دستور کار شرکت آب و فاضلاب قرار گیرد.
فرماندار دیلم در پایان خاطرنشان کرد: پروژههای حوزه آب و فاضلاب از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است و با همکاری دستگاههای اجرایی مربوطه و محوریت شرکت آب و فاضلاب، روند اجرا و تکمیل این طرحها بهصورت مستمر پیگیری خواهد شد.
