۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۸

دوره ششم شورای شهر آستارا؛ عبور از بحران‌ها با مدیریت مالی و عمرانی 

آستارا- شهردار آستارا گفت: با اصلاح ساختار مالی، حسابرسی دقیق و اجرای پروژه‌های اساسی، شهرداری آستارا توانست از چالش‌های چهار سال گذشته عبور کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه مراسم گرامیداشت روز شوراها با حضور شهردار، دادستان آستارا، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران و کارکنان شهرداری آستارا در دفتر شورای اسلامی شهر برگزار شد.

میثم الوان‌پور در این مراسم با تبریک روز شورا و قدردانی از تلاش‌های اعضای شورای اسلامی شهر در دوره ششم، گزارشی از عملکرد مشترک شورا و شهرداری ارائه کرد و گفت: دوره ششم شورای اسلامی شهر آستارا یکی از دوره‌هایی بود که با وجود شرایط سخت اقتصادی و محدودیت‌های متعدد، با همراهی اعضای شورا و تلاش شبانه‌روزی همکاران شهرداری توانستیم بخش مهمی از مشکلات شهری را مدیریت و پروژه‌های اساسی را به سرانجام برسانیم.

تلاش شبانه‌روزی برای حفظ امنیت و خدمات‌رسانی

شهردار آستارا با اشاره به شرایط ویژه سال‌های اخیر اظهار داشت: در مقاطعی، بیش از یکصد و پنجاه نیروی خدماتی و پشتیبانی به صورت شبانه در سطح شهر فعال بودند. اگر همراهی نیروهای بسیج، سپاه و مجموعه‌های امنیتی نبود، مدیریت بسیاری از بحران‌ها امکان‌پذیر نمی‌شد. مردم ستون اصلی نظام هستند و ما نیز خود را خدمتگزار آنان می‌دانیم.

رشد ۳۵ درصدی تحقق بودجه شهرداری

الوان‌پور با اشاره به عملکرد مالی شهرداری گفت: در سال ۱۴۰۴، بودجه شهرداری به ۴۸۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل افزایش ۳۵ درصدی در تحقق بودجه داشت. این افزایش نتیجه تلاش مجموعه شهرداری، همراهی اعضای شورا و اصلاح ساختارهای مالی بود. آستارا جزو معدود شهرهایی در استان بود که بودجه مصوب آن نه‌تنها محقق شد، بلکه افزایش هم یافت.

وی افزود: حسابرسی‌های مالی با دقت انجام شد و امروز شهرداری آستارا در وضعیت شفاف و قابل دفاعی قرار دارد. این دستاورد حاصل زحمات همکارانم و حمایت اعضای محترم شورا است.

پروژه‌های عمرانی؛ از آسفالت تا هدایت سیلاب

شهردار آستارا در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: در چهار سال گذشته، با وجود حجم بالای حفاری‌ها و مشکلات ناشی از زیرساخت‌ها، تلاش کردیم عملیات آسفالت‌ریزی را متوقف نکنیم بطوریکه نسبت به دوره گذشته شورا میزان مصرف قیر در پروژه ها حتی یک و نیم برابر شده بود.

وی با اشاره به پروژه هدایت آب‌های سطحی شهر آستارا افزود: پروژه هدایت سیلاب شهری اجرا شد تا آب‌های سطحی به سمت دریا هدایت شود. پیش از اجرای این طرح، با هر بارش شدید، آب‌گرفتگی و مشکلات جدی برای اهالی ایجاد می‌شد. خوشبختانه طی دو سال اخیر، هیچ حادثه مشابهی رخ نداده و این نشان‌دهنده اثرگذاری پروژه است.

تأکید بر همکاری شورا و شهرداری

الوان‌پور با قدردانی از اعضای شورای اسلامی شهر گفت: تمام موفقیت‌های دوره ششم نتیجه همکاری صمیمانه شورا و شهرداری است. ما در این دوره تلاش کردیم اختلافات را کنار بگذاریم و با نگاه واحد، پروژه‌های عمرانی و خدماتی را پیش ببریم. امروز مردم از ما کار می‌خواهند و ما نیز خود را موظف به پاسخگویی می‌دانیم.

