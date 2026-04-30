به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه مراسم گرامیداشت روز شوراها با حضور شهردار، دادستان آستارا، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران و کارکنان شهرداری آستارا در دفتر شورای اسلامی شهر برگزار شد.

میثم الوان‌پور در این مراسم با تبریک روز شورا و قدردانی از تلاش‌های اعضای شورای اسلامی شهر در دوره ششم، گزارشی از عملکرد مشترک شورا و شهرداری ارائه کرد و گفت: دوره ششم شورای اسلامی شهر آستارا یکی از دوره‌هایی بود که با وجود شرایط سخت اقتصادی و محدودیت‌های متعدد، با همراهی اعضای شورا و تلاش شبانه‌روزی همکاران شهرداری توانستیم بخش مهمی از مشکلات شهری را مدیریت و پروژه‌های اساسی را به سرانجام برسانیم.

تلاش شبانه‌روزی برای حفظ امنیت و خدمات‌رسانی

شهردار آستارا با اشاره به شرایط ویژه سال‌های اخیر اظهار داشت: در مقاطعی، بیش از یکصد و پنجاه نیروی خدماتی و پشتیبانی به صورت شبانه در سطح شهر فعال بودند. اگر همراهی نیروهای بسیج، سپاه و مجموعه‌های امنیتی نبود، مدیریت بسیاری از بحران‌ها امکان‌پذیر نمی‌شد. مردم ستون اصلی نظام هستند و ما نیز خود را خدمتگزار آنان می‌دانیم.

رشد ۳۵ درصدی تحقق بودجه شهرداری

الوان‌پور با اشاره به عملکرد مالی شهرداری گفت: در سال ۱۴۰۴، بودجه شهرداری به ۴۸۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل افزایش ۳۵ درصدی در تحقق بودجه داشت. این افزایش نتیجه تلاش مجموعه شهرداری، همراهی اعضای شورا و اصلاح ساختارهای مالی بود. آستارا جزو معدود شهرهایی در استان بود که بودجه مصوب آن نه‌تنها محقق شد، بلکه افزایش هم یافت.

وی افزود: حسابرسی‌های مالی با دقت انجام شد و امروز شهرداری آستارا در وضعیت شفاف و قابل دفاعی قرار دارد. این دستاورد حاصل زحمات همکارانم و حمایت اعضای محترم شورا است.

پروژه‌های عمرانی؛ از آسفالت تا هدایت سیلاب

شهردار آستارا در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: در چهار سال گذشته، با وجود حجم بالای حفاری‌ها و مشکلات ناشی از زیرساخت‌ها، تلاش کردیم عملیات آسفالت‌ریزی را متوقف نکنیم بطوریکه نسبت به دوره گذشته شورا میزان مصرف قیر در پروژه ها حتی یک و نیم برابر شده بود.

وی با اشاره به پروژه هدایت آب‌های سطحی شهر آستارا افزود: پروژه هدایت سیلاب شهری اجرا شد تا آب‌های سطحی به سمت دریا هدایت شود. پیش از اجرای این طرح، با هر بارش شدید، آب‌گرفتگی و مشکلات جدی برای اهالی ایجاد می‌شد. خوشبختانه طی دو سال اخیر، هیچ حادثه مشابهی رخ نداده و این نشان‌دهنده اثرگذاری پروژه است.

تأکید بر همکاری شورا و شهرداری

الوان‌پور با قدردانی از اعضای شورای اسلامی شهر گفت: تمام موفقیت‌های دوره ششم نتیجه همکاری صمیمانه شورا و شهرداری است. ما در این دوره تلاش کردیم اختلافات را کنار بگذاریم و با نگاه واحد، پروژه‌های عمرانی و خدماتی را پیش ببریم. امروز مردم از ما کار می‌خواهند و ما نیز خود را موظف به پاسخگویی می‌دانیم.