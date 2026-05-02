پیام تبریک سپاه کربلا استان مازندران به مناسبت روز معلم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا موحد فرمانده سپاه کربلا و حجتالاسلام جعفر رعایتی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان مازندران به مناسبت فرا رسیدن دوازدهم اردیبهشتماه، سالروز عروج ملکوتی شهید آیتالله مرتضی مطهری (ره) و همچنین آغاز هفته عقیدتی سیاسی سپاه، پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است: دوازدهم اردیبهشتماه، سالروز عروج ملکوتی اندیشمند فرزانه، شهید آیتالله مرتضی مطهری (ره) یادآور پیوند عمیق و معنادار میان دو سنگر مقدس «تعلیم و تربیت» و «جهاد و بصیرت» است. تقارن این روز با آغاز «هفته عقیدتی سیاسی سپاه»، تجلیبخش این حقیقت است که پاسداری از مرزهای سرزمینی و امنیت نظام اسلامی، به طور مستقیم با صیانت از مرزهای عقیدتی، فکری و فرهنگی آن گره خورده است.
در این پیام با اشاره به نقش بیبدیل شهید مطهری در شکلدهی به اندیشههای انقلاب اسلامی، آمده است: «شهید مطهری با سلاح قلم و بیان خود در مقابل تحجر و انحرافات ایستاد و خون پاکش ضامن پویایی مکتب اسلام ناب محمدی (ص) گردید.
فرمانده سپاه کربلا در ادامه پیام خود، به نقش معلمان و فرهنگیان در تربیت نسلهای آینده اشاره کرد و افزود: معلمان عزیز، به عنوان افسران سپاه پیشرفت، وظیفه سنگین پرورش نسلی مومن، انقلابی، عالم و آگاه را بر دوش دارند. شما با دمیدن روح امید، دانایی و حکمت در کالبد مدرسهها، نسل آینده ایران اسلامی را برای فتح قلههای افتخار آماده میکنید.
همچنین، در این پیام آمده است: اساتید و مربیان عقیدتی سیاسی در سپاه، به عنوان حافظان شاکله معنوی و هویتی پاسداران انقلاب، مسئولیت ارتقای سطح معرفتی و اخلاقی مجاهدان فی سبیلالله را بر عهده دارند.
فرمانده سپاه کربلا در پایان پیام خود، ضمن گرامیداشت یاد شهید مطهری و سایر شهدای انقلاب اسلامی، فرا رسیدن «روز معلم» و آغاز «هفته عقیدتی سیاسی» را به تمامی فرهنگیان، فرماندهان، مدیران، اساتید و مربیان سپاه کربلا تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که در سایه عنایات حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنا فداه) و تحت رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، مسیر تمدنسازی نوین اسلامی با قوت و سربلندی ادامه یابد.
